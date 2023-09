foodwatch kürt Werbeschmäh des Monats September:

„2 Kalorien Ölspray“ von More Nutrition liefert nicht weniger Kalorien als herkömmliches Rapsöl

Wien (OTS) - Der foodwatch Werbeschmäh des Monats September geht an den „2 Kalorien Ölspray“ von More Nutrition. Der Hersteller vertreibt das vermeintlich kalorienarme Rapsöl in der Sprühflasche auf der Website unter der Kategorie “Light Food”. Beim Braten und Backen soll man damit Kalorien sparen können. Tatsächlich gibt es zwischen dem Rapsöl aus dem Ölspray und herkömmlichem Rapsöl aus dem Supermarkt kaum einen Unterschied in der Kalorienmenge.

Heidi Porstner, Leiterin von foodwatch Österreich und Ernährungswissenschafterin, relativiert das Werbeversprechen: „2 Kalorien liefert der Ölspray von More Nutrition nur, wenn man den praxisfernen Anweisungen des Herstellers folgt. Pro Sprühstoß sollen nämlich nur 0,25 ml Öl in der Pfanne landen. Bei dieser geringen Menge liefert auch das ganz normale Rapsöl aus dem Supermarkt nur 2 Kalorien. Also nichts weiter als ein sündteurer Werbeschmäh.“ Für das raffinierte Rapsöl mit 3 Prozent Lecithin verlangt der Hersteller einen stolzen Preis: Rund 30 € kostet das Sprühöl auf den Liter gerechnet. Herkömmliche Rapsöle aus dem Supermarkt sind um das fünf bis zehn-Fache günstiger.

Wie der Hersteller auf die 2 Kalorien kommt, erfährt nur, wer das Kleingedruckte auf der Sprühflasche liest. Mit Sternchen versehen ist der Hinweis „Pro Sprühstoß nur 2 Kalorien“: 1/4 Sek. Sprühstoß (0,25 ml) enthält 8 kJ/ 2 kcal. Darüber hinaus wird empfohlen, aus 20 bis 30 cm Entfernung auf die Pfanne zu sprühen.

foodwatch hat den Praxistest gemacht und die empfohlene Anwendung für nicht praxistauglich befunden. Bei kleinen Pfannen geht auf die empfohlene Entfernung ein beachtlicher Teil des Öls daneben – wohl auch eine Methode, um Kalorien zu sparen. Bei größeren Pfannen reicht die Menge von 0,25 ml bei weitem nicht zum Braten.

Unter der Marke More Nutrition werden Produkte zur Sporternährung, Nahrungsergänzung und - laut eigenen Angaben – „Light Food“ vertrieben. In dieser Kategorie wird auch der „2 Kalorien Ölspray“ angepriesen.

Mittels breit angelegtem Influencer*innen-Marketing hat More Nutrition seit 2021 einen Umsatz von über 300 Millionen Euro erreicht. Beworben werden so genannte „Lifestyle Produkte“, viele davon versprechen einen gesundheitlichen Vorteile. Tatsächlich finden sich in dem Online-Shop von More Nutrition aber jede Menge hoch verarbeiteter Produkte, teilweise voller Zusatzstoffe.

