Gleichbehandlungsanwaltschaft eröffnet neues Büro in Wien

Neue Räumlichkeiten und moderne Ausstattung stärken die Gleichbehandlungsanwaltschaft im Kampf gegen Diskriminierung in Österreich

Wien (OTS) - Frauenministerin Susanne Raab und die Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW), Sandra Konstatzky, eröffneten gestern, Mittwoch, unter Anwesenheit von rund 200 geladenen Gästen die neuen Büroräumlichkeiten der GAW im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Seit 32 Jahren ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft als Stelle zur Bekämpfung von Diskriminierung in Österreich und zur Förderung von Gleichstellung in Unternehmen, Organisationen und Institutionen im Einsatz. Mit steigenden Anfragen und wachsenden Aufgaben ist auch der Bedarf an geeigneten Räumlichkeiten gestiegen.

Frauenministerin Susanne Raab: „Gleichbehandlung und der Schutz vor Diskriminierung haben in Österreich einen hohen Stellenwert und eine lange Tradition. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist als starke Institution, auch im internationalen Vergleich, absolut beispielgebend und setzt sich tagtäglich für die Rechte der Menschen ein, die von Diskriminierung betroffen sind. Ich möchte mich beim Team der Gleichbehandlungsanwaltschaft hier in Wien und selbstverständlich auch in den anderen Bundesländern für ihre hervorragende Arbeit herzlich bedanken.“

Sandra Konstatzky, Leiterin der GAW: „Das neue Büro ist nicht nur ein physischer Raum, sondern ein Ort der Begegnung, an dem wir proaktiv und präventiv gegen Diskriminierung kämpfen. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit hier fortzusetzen und sind zuversichtlich, dass die neuen Räumlichkeiten uns dabei helfen werden, die Gleichstellung in Österreich weiter voranzutreiben.“

Zusätzlicher Platz für Präventionsarbeit

Das neue Büro in der Leopold-Moses-Gasse bietet nicht nur eine optimale Arbeitsumgebung und geeignete Ausstattung für die 20 Mitarbeiter:innen der GAW, sondern verfügt auch über einen großen Begegnungsraum. Dieses Angebot stärkt die Präventionsarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit NGOs und Unternehmen. Als Anlaufstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland wird durch die Nähe zum Bahnhof Praterstern außerdem ein unkomplizierterer Zugang für Betroffene außerhalb Wiens gewährleistet.

Zur Gleichbehandlungsanwaltschaft

Die GAW ist eine unabhängige staatliche Einrichtung. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags ist sie für die Beratung und Unterstützung von Personen zuständig, die sich als diskriminiert erachten – aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, Alters, ihrer sexuellen Orientierung, der Religion oder Weltanschauung. Neben der Zentrale in Wien, zuständig für Wien, Niederösterreich und Burgenland, hat die GAW vier Regionalbüros in Graz, Klagenfurt, Linz und Innsbruck und berät österreichweit unter der gebührenfreien Hotline 0800 206 119.

