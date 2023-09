Einladung zur Pressekonferenz: Turbulente Zeiten prägen die Exporte österreichischer Agrarwaren und Lebensmittel

Daten und Fakten zur Exportentwicklung im ersten Halbjahr 2023

Wien (OTS) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,

trotz turbulenter Zeiten sind Agrarwaren und Lebensmittel „Made in Austria“ auf 180 Exportmärkten weiterhin geschätzt und werden nachgefragt. Warum das so ist und welche Export-Performance heimische Produkte im ersten Halbjahr 2023 zeigen, präsentieren wir Ihnen in einer hybriden Pressekonferenz, zu der wir Sie herzlich einladen.

Zeit: 3. Oktober 2023, 10.00 Uhr

Vor Ort : Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Christina Mutenthaler-Sipek , Geschäftsführerin AMA-Marketing

, Geschäftsführerin AMA-Marketing Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin Fachverband der Lebensmittelindustrie



Falls wir Sie vor Ort begrüßen dürfen, bitten wir um eine Anmeldung unter presse @ amainfo.at.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt:

Kristijana Lastro

Leiterin Unternehmenskommunikation AMA-Marketing

Mobil: +43 664 837 64 20

E-Mail: presse @ amainfo.at



Oskar Wawschinek

Pressesprecher für den Fachverband der Lebensmittelindustrie

Mobil: +43 664 5456 350

E-Mail: office @ foodbusiness.at