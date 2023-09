friedensflotte mirno more: Wer sonst benachteiligt ist, steht im Mittelpunkt

Kroatien/Wien (OTS) - Hunderte Teilnehmer*innen sind bei der friedensflotte mirno more in Kroatien dabei. Das weltweit größte Segelprojekt für sozialbenachteiligte junge Menschen fördert auch dieses Jahr wieder übergreifend Inklusion, Toleranz und Solidarität. Höhepunkt der Woche ist die heutige Flottenfahrt am Weltfriedenstag 2023, bei der rund 100 Schiffe gemeinsam das Segel im Zeichen des Friedens setzen. Mit dem Gruß „mirno more“ (friedliches Meer) verabschieden wir uns und blicken mit Freude dem 30-jährigen Geburtstag 2024 entgegen!



Hier gibt es Fotos der diesjährigen Flottenwoche anzusehen (© friedensflotte mirno more).



Wien / Kroatien – Kriegswaisen, Flüchtlingskinder sowie Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, sozialen, seelischen und anderen besonderen Bedürfnissen vergessen bei der friedensflotte mirno more die Sorgen des Alltags. Von der belebten Willkommensfeier in Rogoznica über die spannende Segelrallye bei Trogir bis zum idyllischen Strandpicknick in der Bucht von Kaštela nehmen die Kinder und Jugendlichen wertvolle Erinnerungen und Erfahrungen mit. Der Peace-Talk und das berühmte Friedensfest, für das Teilnehmer*innen selbst Auftritte vorbereiten, sind für viele das Highlight der Woche. Mit der Flottenfahrt am World Peace Day 2023 der Vereinten Nationen (Weltfriedenstag) geht heute die gemeinsame Zeit zu Ende, bis Samstag segeln die teilnehmenden Schiffe noch zurück in ihre Heimathäfen.



„ Die Mission der friedensflotte mirno more, Verständigung und Frieden durch Bildung zu fördern, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Als Ehrenbotschafter bin ich beeindruckt von der Kraft der Flotte, die Brücken zwischen Jugendlichen baut und ihnen eine transformative Erfahrung bietet, um gemeinsam eine friedlichere Welt aufzubauen. “

Ali Mahlodji, EU-Jugendbotschafter und Ehrenbotschafter der friedensflotte mirno more



„ Mit der Initiative friedensflotte mirno more werden Kindern und Jugendlichen, die es nicht leicht in ihrem Leben haben, unbeschwerte und aufregende Tage geschenkt und gleichzeitig Verständnis und Respekt untereinander gefördert. Eine großartige Sache! Ich freue mich aufrichtig, dass ich dieses Jahr dabei sein konnte. “

Dr. Josef Markus Wuketich, Österreichischer Botschafter in Kroatien



„ Die friedensflotte mirno more 2023 war wieder ein voller Erfolg. Es erfüllt mich mit Freude, dass das Projekt so vielseitig Unterstützung erfährt. Ein großes Danke gilt den Sponsoren und auch allen Freiwilligen, die das Organisationsteam bilden und so gemeinsam die Segelflotte überhaupt erst möglich machen. Ich freue mich jetzt schon auf das 30-jährige Jubiläum im nächsten Jahr. Gute Heimreise und mirno more! “

Andreas Bauer, Vorstandsvorsitzender des Vereins friedensflotte mirno more



2024 findet die Flottenwoche von 14. bis 21. September statt – gemeinsam feiern wir 30 Jahre friedensflotte mirno more.

