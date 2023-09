WIR FÜR UNS - "Aufgeben ist keine Option!"

Hoffnung und die Möglichkeit des inneren Wachstums für die österreichische Bevölkerung nach krisenhaften Jahren

Wien (OTS) - Die Verbindung von uraltem tibetischen Wissen und westlicher Psychologie soll unserer Bevölkerung nach krisengeschüttelten Zeiten wieder Hoffnung, Kraft, Stabilität und Lebensfreude zurückbringen nach dem Motto: "Aufgeben ist keine Option!"

Repa Gyatso ist im Westen aufgewachsen. Nach dem tragischen Tod seines Vaters im 14.Lebensjahr, begann für ihn die Suche nach dem Sinn des Lebens, was ihn zu einer langen Reise durch 80 Länder veranlasste. Schließlich absolvierte er ein 6-jähriges Studium in Delhi, um dort tiefes Wissen und Weisheit von verwirklichten Lehrern zu erlangen und lernte zusätzliche 20 Jahre von seinem Lehrer Chogyal Rinponche. Durch unzählige Wiederholungen, Übungen, Retreats und Meditationen stabilisierte sich sein Geist. Dieser außergewöhnliche mentale Zustand ermöglichte es ihm, in tiefer Meditation tagelang in einer Höhle zu verweilen ohne Kontakt zur Außenwelt.

Neben seiner spirituellen Tätigkeit war er auch für verschiedene Projekte in Kathmandu / Nepal verantwortlich. Unter anderem eröffnete er einen Kindergarten, beschaffte Geldmittel für Waisenhäuser, unterstützte die Nothilfe für Kinder in den Slums, kümmerte sich um Strassenhunde, eröffnete das BIA-Cafe und vieles mehr.

Eigentlich war sein Leben rein auf das Retreat in Nepal ausgerichtet und er wollte dort auch bleiben, aber seine Lehrer schickten ihn zurück in den Westen, um den Menschen dabei zu helfen, ihre Werte, ihre Lebensfreude und ihre innere Kraft wieder zu entdecken. Seit 3 Jahren unterrichtet er nun schon Gruppen von Schülern. Mit der Gründung der Meditationsakademie möchte er sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich Geistestraining an noch mehr Interessierte weitergeben.

In Planung ist außerdem ein großer Kraftplatz für Menschen aller Altersgruppen. Dieser soll eine Möglichkeit des Rückzugs und des Krafttankens sein. Ein Bereich für Kinder und deren Eltern, für Gestresste, Kranke aber auch für Sinnsuchende. Weiters wird es auch einen ausgewiesenen Platz für Verstorbene und ihre trauernden Angehörigen geben sowie ein spezieller Bereich für Tiere in Form eines Gnadenhofes. Mehr dazu unter www.meditations-akademie.at

Für weitere Informationen: +43 677 626 32 955 oder office @ meditations-akademie.at