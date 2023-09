Denken schadet nie

Die Denkwerkstatt St. Lambrecht - Plattform für Zukunftssicherung und Altersvorsorge

Wien/St. Lambrecht (OTS) - 2023 mit dem Thema „Anpacken – Voraussetzung für Wohlstand und Soziale Sicherheit“. Vom 4.-6. Oktober 2023 wird den aktuellen, brennenden Fragen der österreichischen Sozial- und Finanzpolitik nachgegangen.

Dr. Franz Schellhorn von der Denkfabrik Agenda Austria: „Die Wirtschaft ist in der Rezession, die Produktivität schrumpft und die Preise gehen durch die Decke: Mitten in dieser wirtschaftlichen Lage diskutiert Österreich über die Einführung einer 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und die Einführung neuer Steuern. Eine riskante Strategie.“ Und stellt weiters die Frage: „Warum St. Lambrecht? Denken schadet nie. Zudem bringt die Tagung Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Das erweitert den Horizont, gerade in Zeiten der „Blasenbildungen“.“

