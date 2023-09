The Heritage: Historisches trifft auf Moderne

Das generalsanierte Gründerzeithaus „The Heritage“ wurde mit einer Reihe innovativer Sonderlösungen vom Dachfensterhersteller FAKRO ausgestattet

Ernstbrunn (OTS) - Es lohnt sich einen Blick auf die ausgebauten Dächer der historischen Gebäude in den Wiener Innenbezirken zu werfen. Denn dort oben trifft alte Baukunst oftmals auf moderne Architektur. So ist es auch beim prunkvollen Gründerzeithaus „The Heritage“. 1877 auf einem Gartenareal erbaut, befindet sich der Altbau in einer ruhigen, von Bäumen umgebenen Seitengasse und in direkter Nachbarschaft zur Wiener Innenstadt. Fast 150 Jahre später, wurde es vom Bauträger 3SI Immogroup behutsam revitalisiert, generalsaniert und stilgerecht „The Heritage“ getauft.

In dem geschichtsträchtigen Gebäude entstanden dreizehn exklusive Eigentumswohnungen, vier davon im Dachgeschoß. Besonderer Fokus der Sanierung lag auf dem Erhalt und der Wiederherstellung der ursprünglichen Bausubstanz im Wiener Gründerzeitstil. Gleichzeitig wurde das Haus auf den neuesten Stand der Technik gebracht und mit modernen Elementen wie großen Glasflächen ausgestattet. „Besonderen Wert haben wir auf den Erhalt der Außenfassade und des Stiegenhauses im Gründerzeitstil sowie der historischen Wiener Kastenfenster gelegt. Im Dachgeschoß befinden sich hinter modernen Dachfenstern und einer großen Fenstergaube luxuriöse Wohnoasen.“

Wie unter freiem Himmel

Auf zwei Dachgeschoßebenen befinden sich insgesamt vier sonnendurchflutete Dachgeschoßwohnungen. Mit dem Aufzug gelangt man direkt in die Penthouse-Wohnung im zweiten Dachgeschoß. Betritt man die Wohnung, führen einige Treppenstufen in den weitläufigen Wohnbereich mit Küche. Das Besondere daran ist, dass dieser Dachgeschoßraum ganz ohne Dachschrägen auskommt. Möglich wird dies durch eine beeindruckende raumgroße, verglaste Gaube. Mehrere Fensterflächen aneinander gereiht verleihen dem Wohnraum Großzügigkeit und eine ansprechende Ästhetik. Die weiteren Räume wie das Schlafzimmer und das Badezimmer, sind als Steildach ausgeführt und mit FAKRO Dachfenstern ausgestattet. Sie lassen viel Tageslicht in die Innenräume, sorgen für ein angenehmes Raumklima und sparen Heiz- und Kühlenergie. Für mehr Privatsphäre sorgen die innenliegenden, weißen FAKRO Faltstore APS, die ein sanftes, gedämpftes Licht und ein harmonisches Farbenspiel im Raum bewirken. Das stufenlose Regulieren des Lichteinfalls erlaubt ein individuelles Verschieben von oben und unten.

Sonderlösung mit FAKRO Dachfenstern

„Bei diesem Objekt ist nicht nur die historische Bausubstanz einmalig, sondern auch die bautechnische Lösung der Dachfenster und Beschattung“ , so Carsten Nentwig, Geschäftsführer FAKRO Österreich. Für dieses besondere Bauvorhaben hat Dachfensterhersteller FAKRO eine Sonderlösung gemeinsam mit dem Bauträger 3SI Immogroup erarbeitet. Im Wohnraum des obersten Geschoßes ohne Dachschrägen wurden insgesamt fünf FAKRO FPU P5 Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster preSelect MAX in eine spezielle Dachkonstruktion eingebaut. Die darunter liegenden Fixelemente FAKRO FXU P5 sind direkt an die FAKRO Dachfenster gekoppelt. „Die Fenster sind in einem Lichtband integriert und es wurden sogenannte Blindelemente mit einer Reflexionsscheibe verbaut, um die Optik beizubehalten, da in manchen Bereichen Stahlträger durch die Fenster laufen und diese so nicht sichtbar sind“ , so Nentwig. Die weiteren Räume im Dachgeschoß sind ebenfalls mit der Kombination aus FAKRO Klapp-Schwingfenster preSelect MAX mit darunter liegendem Fixelement ausgestattet. Das Klapp-Schwingfenster pre Select MAX ermöglicht das Öffnen des Fensterflügels bis zu 45°. Das schafft mehr Platz im Eigenheim und bietet einen nahezu uneingeschränkten Ausblick.

Das Dachgeschoß vor Hitze schützen

Damit die Innenräume trotz großer Fensterflächen im Sommer angenehm kühl bleiben, bietet FAKRO für das FAKRO Klapp-Schwingfenster preSelect MAX eine breite Palette an Zubehör zum Schutz vor sommerlicher Überhitzung der Innenräume an. Die FAKRO ARZ Solar Außenrollos sorgen auch bei hochsommerlichen Temperaturen für ein angenehmes Wohnraumklima. Der Aufrollkasten, die Führungsschienen und die Lamellen wurden in Anthrazitgrau ausgeführt. Gesteuert werden die solarbetriebenen Beschattungen über eine Fernbedienung bzw. über eine Smartphone App. Die Sonnenenergie wird über eine Solarzelle rechts am Aufrollkasten genutzt.

