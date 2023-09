Gesundheitsstadtrat Hacker fordert lückenlose Aufklärung zu Vorfall in Klinik Donaustadt

Wien (OTS) - Zu dem in der Kronen-Zeitung beschriebenen Vorfall, dass ein Patient aus dem Bett gefallen und eventuell längere Zeit am Boden gelegen sein soll, fordert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker vom Führungspersonal des Krankenhauses, dem ärztlichen Direktor wie auch von der Pflegedirektorin rasch eine lückenlose Aufklärung.



„Wenn ein Patient offensichtlich aus dem Bett gefallen ist - aus welchem Grund auch immer - dann kann niemand von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeit haben, ein Foto zu machen - aus welchem Motiv auch immer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich immer zuerst um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Es könnte auch um Sekunden gehen. Da hat kein Ersthelfer Zeit für ein Fotoshooting zu haben. Das ist für mich inakzeptabel.“, so Hacker.



„Die Situation in den Spitälern ist angespannt. Das ist nichts Neues. Wir kämpfen alle dafür, dass es besser wird. Alle Führungskräfte stellen sich dieser Diskussion. Hilfe zu unterlassen, kann aber niemals dazu dienen, eine Position zu verdeutlichen.“, schloss Hacker.



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Norbert Schnurrer

Mediensprecher StR Peter Hacker

Telefon: +43 1 4000 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at