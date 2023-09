41. Wiener Gemeinderat (10)

Wien (OTS/RK) -

Sachkreditgenehmigungen für Radwegbauarbeiten in Wien 4, 10, 22 und 23



GRin Mag. (FH) Susanne Haase (SPÖ) hielt ihre erste Rede im Wiener Stadtparlament und freute sich, zu ihrem „Herzensthema“ Radverkehr sprechen zu können. Die gegenständlichen Beschlüsse seien ein „Meilenstein“ für das Radfahren in Wien. Die Maßnahmen würden zu einem Anstieg des Radfahrens im "Modal Split" führen, weil sie das Radfahren sicherer und attraktiver machen würden. Die Projekte in Favoriten, der Donaustadt und Liesing seien wichtig für die Verbesserung der Langstrecken und die bessere Anbindung der Außenbezirke an die Innenstadt. Das „Herzstück“ der Maßnahmen sei die Argentinierstraße, die zu einer Fahrradstraße „neuer Qualität“ umgestaltet werde. Mit den bereits beschlossenen Projekten, wie etwa der Praterstraße, sei das die „Radoffensive, die Wien braucht“.

GR Kilian Stark (GRÜNE) teilte die Begeisterung seiner Vorrednerin, den Radverkehr voranzubringen. Jeder der beschlossenen Projekte werde den Radverkehr in Wien verbessern. Es stelle sich jedoch die Frage, ob diese Projekte angesichts der großen Herausforderungen „genug“ seien. Vorarlberg habe sich achtmal so viel Fördergeld vom Bundesministerium abgeholt als Wien, hier sei also noch „Luft nach oben“. Die Parteien der Stadtregierung hätten das Versprechen jedes Jahr 41 Kilometer Radwege zu bauen in ihren Programmen. Im ersten Jahr seien lediglich 5 Kilometer geschafft worden, im zweiten ebenfalls, 2023 seien es 11 Kilometer. Auch in der Qualität gebe es Aufholbedarf. Dem Projekt in der Donaustraße werde er nicht zustimmen, weil dort der neue Radweg nicht auf einer Fahrbahnfläche, sondern einem Grünstreifen errichtet werde und somit keine Umverteilung vom Autoverkehr zum Radverkehr stattfinde. Lobende Worte fand Stark für die Fahrradstraße in der Argentinierstraße und wünschte sich, dass jedes Jahr "zwei bis drei Argentinierstraßen dazukommen." Er brachte einen Antrag für sichere verkehrsberuhigte Schulvorplätze ein. (Forts.) gaa

