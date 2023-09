41. Wiener Gemeinderat (9)

Dringliche Anfrage der ÖVP an Bürgermeister Ludwig

Wien (OTS/RK) - GRin Dipl.-Ing. Selma Arapovic (NEOS) referierte den Hergang der Geschehnisse um das Heumarkt-Projekt. Es seien laut UNSECO insgesamt 56 Welterbestätten gefährdet. In Wien bestünde die Gefährdung „durch die geplante Errichtung eines 66 Meter hohen Turmes“. Diese Gefährdung sei „hausgemacht“ und die Lösung liege in „unseren Händen.“ In Liverpool und Dresden seien bereits Welterbestätten von der UNESCO aberkannt worden. Die Diskussion über solche Entscheidungen müsse „breit und offen“ geführt werden. Wien gehöre ihrer Meinung nach nicht auf die rote Liste der UNESCO. Die bisherigen Bemühungen der Stadt von der Liste gefährdeter Stätten gestrichen zu werden, seien bei der UNESCO Konferenz in Riad zwar wahrgenommen worden, würden aber scheinbar nicht ausreichen. Sie sei überzeugt, dass es „schlussendlich gelingen“ werde den Weltkulturstatus für die Innenstadt von Wien zu erhalten.

GRin Dr. Jennifer Kickert (GRÜNE) äußerte sich positiv zur Diskussionskultur bei dem vorliegenden Thema. Sie stimmte ihrem Vorredner Manfred Juraczka (ÖVP) zu, dass die Ziele sein müssten, das Welterbe zu erhalten und die städtebauliche Entwicklung beizubehalten. Rückblickend könne sie es nicht ausschließen, dass bei der Bestimmung der erlaubten Höhe eine „Fehleinschätzung geschehen“ sei. Persönliches Gefallen oder nicht Gefallen von Bauvorhaben sei in ihren Augen keine politische Entscheidungsgrundlage. Zudem habe sie einen anderen Entwurf des Bauvorhabens favorisiert. Es stünde außer Frage, dass bei dem Areal um den Heumarkt „Handlungsbedarf“ bestehe. Mittlerweile seien sehr viele Player an dem Projekt beteiligt. Das Projekt sei bereits „sehr lang in einer Dauerschleife“. Nach den letzten Fortschritten sei sie zuversichtlich, einen Erfolg erreichen zu können. Kickert dankte abschließend allen Beteiligten an dem Projekt.

GR Ernst Woller (SPÖ) stellte fest, die Anfrage helfe „zwar nicht das Problem zu lösen“, biete aber die Gelegenheit zu diskutieren. Man sei auf den „letzten Kilometern eines schweren Marathons“ und habe das Ziel vor Augen. Die letzten Entscheidungen der UNSECO Kommission seien ein großer Erfolg auf dem Weg, Wien von der roten Liste zu streichen. Woller dankte allen Mitgliedern der Wiener Delegation in Riad. Wien sei eine der ganz wenigen Städte mit einem geschützten historischen Stadtzentrum, „in dem 200.000 Menschen leben und das sieben Bezirke“ umfassen würde. Das sei mit anderen Städten nicht vergleichbar. In London stünden etwa einzelne Bauten unter dem Welterbeschutz. Das ließe sich leichter bewerkstelligen als den Erhalt eines ganzen Gebietes. Die UNESCO sei ein sehr großer Betrieb mit internationalen Stellen und dem Hauptsitz in Paris. Da sei es nicht weiter verwunderlich, „wenn Entscheidungen einige Jahre dauern“ würden. Dazu seien durch die Corona Pandemie einige Konferenzen ausgefallen. Man passe sehr gut auf „keine zweite rote Karte“ zu bekommen. Die Empfehlung der UNSECO lautete einen Kompromiss der bestehenden 44 Metern und den geplanten 66 Metern zu finden. Damit liege die Lösung für Woller nicht bei der Höhe von 43 Metern. Man habe durch viele Gespräche erreicht, in Riad auf die Tagesliste gesetzt und eine neue „draft-decision“ bekommen zu haben. Dabei würden Höhe und Kubatur des Projekts angepasst. Das sei ein wichtiger Schritt zur Lösung des Problems. Egal wie das endgültige Projekt aussehen würde, es habe eine große Bedeutung für unsere Stadt. Es sei ein sehr kompliziertes Thema, man versuche „den gordischen Knoten zu lösen“. Er hoffe, dass kommendes Jahr im Sommer das Ziel erreicht sein werde, und Wien von der roten Liste gestrichen sein würde.

GR Dipl.-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) unterstich die Wichtigkeit, eine konstruktive Debatte zu führen. Man habe ein „gemeinsames Ziel, nämlich Wien von der UNSECSO Liste der gefährdeten Städte zu streichen“. Man dürfe „keine Käseglocke über den geschützten Raum stülpen und jegliche Entwicklung ersticken“. Das Gebiet um den Heumarkt benötige eine Veränderung. Man wolle klare Spielregeln für alle, „um Wien auch für Investor*innen attraktiv“ zu halten. Es sei ein „Kardinalfehler“ gewesen, 2014 die Bauhöhe und die Kubatur zu beschließen. Es hätte auch Vorschläge gegeben, die weniger problematisch für das Welterbe gewesen wären. Alle Beteiligten wollten ein Projekt schaffen, „das gut für Wien ist und gleichzeitig den Status des Weltkulturerbes erhalten“, sagte Gara, er sei diesbezüglich zuversichtlich.

GR Dr. Peter Sittler (ÖVP) kritisierte, dass die Stadt Wien meinte, in der Frage sei „der Bund der Leader“. Die Wiener Praxis bei Flächenwidmungen sei „intransparent“, und von „Freunderlwirtschaft“ geprägt. Das habe auch der Stadtrechnungshof in einem Bericht bemängelt. Sittler referierte Fälle, wo Liegenschaften billig verkauft worden seien, und anschließende Flächenwidmungen den Wert der jeweiligen Areale massiv erhöht habe. Er forderte mehr Transparenz bei Flächenwidmungen. Kürzliche Flächenwidmungen in Oberlaa und Rotheusiedl hätten ihn „ratlos“ zurückgelassen. Die Wünsche der Bevölkerung seien dabei überhaupt nicht berücksichtigt worden. Er forderte die Kritik des Rechnungshofes ernster zu nehmen und die Widmungspraxis transparenter zu gestalten.

GR Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi (SPÖ) fasste die Geschichte des Areals zusammen, wo es „ursprünglich um den Eislaufverein“ gegangen sei. Dort gab es „viele Interessen“ unterschiedlichster Parteien. Über die Entstehung der Höhe des Turmes zu diskutieren sei nicht zielführend. Als Krakau den Status des Weltkulturerbes bekam, habe er sich gefragt ob das „ein Preis, eine Belastung, eine Verpflichtung oder ein Hilfeschrei“ sei. Es sei natürlich das Ziel das Weltkulturerbe der UNESCO in Wien zu erhalten, aber unsere Stadt sei auch abseits der Organisation Weltkulturerbe. Man habe den Vertrag unterschrieben und wolle diesen nun auch einhalten. Der eingebrachte Abänderungsantrag sei „durchgegeangen“. Damit zeigte er sich zuversichtlich, dass Wien 2024 von der roten Liste gestrichen werde. Jedenfalls brauche es keine neue Widmung des Bauprojekts, da sich die „gewidmete Höhe ausginge“. Er brachte einen Antrag ein, dass historische Stadtzentrum Wiens für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu erhalten. Abschließend dankte er den Unterstützern Wiens in Riad.

GRin Dipl.-Ing. Elisabeth Olischar, BSc (ÖVP) fand es „schade“, dass es eine dringliche Anfrage brauche, um zu diesem Thema Informationen zu erhalten. Für sie sei die Bestellung von Landtagspräsident Woller zum Verantwortlichen „parlamentarisch problematisch“, da er nicht dem Interpellationsrecht unterliege und daher nicht direkt befragt werden könne. Sie vermisste eine öffentliche Diskussion zum Thema Weltkulturerbe, wie es sie in anderen Städten, die auf der roten Liste gelandet waren, gegeben habe. Die heutigen handelnden Personen seien zum Teil nicht für die Vergangenheit verantwortlich, sehr wohl aber dafür, dass ähnliches in Zukunft nicht wieder passiere. Sie kritisierte das kooperative Planungsverfahren. Eine Broschüre der MA 21 habe schon zu Beginn der Planung im Jahr 2012 die höhere Bebauung am Areal als „schwer vorstellbar“ bezeichnet. Auch ICOMOS habe bereits damals „große Sorge“ geäußert. Sie zog Parallelen zwischen dem Heumarkt-Projekt und den Plänen zu Wien Mitte Ende der 1990er Jahre. Auch damals habe es ein ewiges „hin und her“ gegeben. Die SPÖ Wien lerne nicht aus Fehlern, meinte Olischar, auch jetzt gebe es keine „lessons learned“. Die ÖVP-Mandatarin ortete „Willkür und Intransparenz“ und vermisste Planungssicherheit bei der Stadtplanung in Wien. Auch der Rechnungshof habe über Intransparenz in der Flächenwidmung berichtet und fehlende Kontrollmöglichkeiten kritisiert. Die Wiener Bauordnung sei kein Raumordnungsgesetz, damit sei Wien das einzige Bundesland ohne ein solches. Dem Antrag der Stadtregierung werde sie nicht zustimmen, der dort erwähnte Managementplan enthalte keine konkreten Maßnahmen. Die Stadt müsse alles tun, um das „Heumarkt-Schlamassel“ zu reparieren. Olischar forderte eine Neuausrichtung der Planungspolitik der Stadt.

Abstimmung: Die Anträge der Opposition fanden nicht die notwendige Mehrheit. Der Antrag von Neos und SPÖ wurde mehrheitlich angenommen.

Nach der Debatte zur Dringlichen Anfrage wurde die Tagesordnung wieder fortgesetzt. (Forts.) wei/gaa





