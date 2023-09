Olischar/Juraczka ad Weltkulturerbe: Bürgermeister Ludwig bleibt wieder einmal Antworten schuldig

Willkür, Beliebigkeit und Intransparenz - Wiener Volkspartei fordert umfassende Aufklärung

Wien (OTS) - „Fakt ist: Die Details, was die Stadt jetzt in Zusammenhang mit der Causa Heumarkt nach den Entscheidungen des Welterbekomitees in Riad plant, werden der Politik und der Öffentlichkeit vorenthalten. Und die offenen Fragen werden mehr und mehr. Wir wollen endlich wissen, was Sache ist. Daher haben wir heute auch eine Dringliche Anfrage an den Bürgermeister gestellt“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar im Zuge der Dringlichen Anfrage an den Bürgermeister zum Thema Weltkulturerbe und Planungspraxis in Wien.

Doch auch heute blieb der Bürgermeister substantielle Antworten schuldig. So wurde wieder einmal die Verantwortung abgeschoben, vieles schöngeredet oder Fragen aus formaljuristischen Gründen nicht beantwortet.

„Wenn man sich die Abfolge der letzten Jahre ansieht, dann fällt mir in diesem Zusammenhang ein Zitat von Franz Josef Strauß ein: `Irren ist menschlich, aber immer irren ist sozialdemokratisch´“, so Gemeinderat Manfred Juraczka in seinem Debattenbeitrag. Seit Anbeginn sei die Wiener SPÖ mit wechselnden Koalitionspartnern nicht fähig, das Weltkulturerbe zu erhalten und ein realisierbares Projekt zu ermöglichen. „Handeln Sie endlich und geben Sie dem Heumarkt die Aufmerksamkeit, die er verdient“, so Juraczka in Richtung Bürgermeister Ludwig.

Planlose Stadtplanungspolitik

„Klar ist: Was wir in Zusammenhang mit der Causa Heumarkt erleben, ist das Ergebnis einer planlosen und vollkommen passiven Stadtplanungspolitik der SPÖ Wien“, so Olischar weiter. Es sei evident, dass die Stadtregierung weder Spielregeln noch transparente Prozesse ernst nimmt. Es gelte das Motto „Alles ist möglich“. "Das bedeutet Willkür, Beliebigkeit, Intransparenz. Ein toxischer Cocktail. Und das in einer derart sensiblen Branche“, so die Planungssprecherin.



Die Stadt müsse nun alles unternehmen, um das Weltkulturerbe zu retten. In weiterer Folge sei eine umfassende Reform der Stadtplanung notwendig. „Vor allem, um endlich auch für Planungssicherheit, Transparenz und Orientierung in Wien zu sorgen“, so Olischar abschließend.

