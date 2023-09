SPÖ-Bielowski zur EU-Asylreform: Mitgliedstaaten müssen endlich ernsthaften Reformwillen beweisen

EU-Parlament stoppt legislative Arbeit am Asylpaket

Wien (OTS/SK) - Heute hat das EU-Parlament den Stopp der legislativen Arbeit am EU-Asylpaket verkündet. SPÖ-EU-Abgeordnete Theresa Bielowski ist Mitglied im zuständigen Innenausschuss und kommentiert: „Wenn wir das Asylpaket nicht als Ganzes über die Ziellinie bringen, können wir uns die Arbeit auch gleich sparen. Als EU-Parlament erwarten wir jetzt ein klares Signal unseres Co-Gesetzgebers, dem Rat der Mitgliedstaaten, denn die aktuelle Situation an Europas Außengrenzen ist viel zu ernst für politische Spielchen und kleinliche Debatten. Wenn der Rat nicht umgehend eine Position zur Krisenverordnung vorlegt, ist eine Einigung in der ohnehin kontroversen Materie vor dem Ende der Legislaturperiode nicht möglich. Es ist jetzt Zeit für ernsthafte, zielgerichtete und pragmatische Verhandlungen, eine Einigung nur in Teilbereichen reicht einfach nicht. Das ist unsere rechtliche und moralische Verpflichtung.“ ****

„Das EU-Parlament wird sich jedenfalls nicht weiter als Komparse für einen populistischen Schaukampf missbrauchen lassen, während tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken", so Bielowski. "Die roten Linien der S&D-Fraktion stellen die EU-rechtlich verbrieften Grund- und Menschenrechte dar. Sie müssen die Grundlage für ein gemeinsames europäisches Asylsystem sein, das legale Flucht- und Aufnahmemöglichkeiten vorsieht, sowie schnelle, standardisierte und rechtssichere Asylverfahren. Neben dem Asylpaket sind die Einrichtung einer europäischen Seenotrettungsmission sowie das Abschließen tragfähiger Rückführungsabkommen mit Dritt- und Transitstaaten nötig. Nur so können wir die Zahl der irregulären Ankünfte sowie die Zahl der Todesopfer reduzieren.“

„Ich befürchte, dass einige Mitgliedstaaten gar kein ehrliches Interesse an der Lösung des Problems haben. Für Populist:innen wie Meloni, Salvini, Kickl und Orbán ist die Dauerkrise in der Asylpolitik der Treibstoff ihrer politischen Hassmaschinerie. Es braucht eine Versachlichung der Debatte und eine koordinierte Anstrengung der proeuropäischen Kräfte, hier sind besonders der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Staatspräsident Emanuel Macron gefordert, im Rat für Bewegung zu sorgen“, so Bielowski. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Flossmann

Pressesprecher der SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament

+43 660 562 11 99

jakob.flossmann @ europarl.europa.eu