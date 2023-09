Neues Buch "DANKE, TIBET – wo das Glück zu Hause ist"

LINZ (OTS) - Zur Neuerscheinung des Buches von Günter Hager:

„DANKE, TIBET – wo das Glück zu Hause ist“

(mit einem Vorwort Seiner Heiligkeit des Dalai Lama)!

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert wandelt der Linzer Gastronom Günter Hager zwischen den Welten!

Im „gelobten“ Westen kämpfte er als "Wut-Wirt" mit seinen österreichischen Bestsellern "FUCKING GASTRO 1 & 2" gegen Bürokratie und den Verfall der österreichischen Wirtshauskultur, während er im indischen Himalaya Waisenhäuser und Altersheime für tibetische Flüchtlinge erbaute.

Günter Hager reist auch heute immer noch kreuz und quer durch den Himalaya. Er ist vertrauter Gast bei buddhistischen Lamas, lebt mit tibetischen Flüchtlingskindern in einem seiner drei Waisenhäusern „Home Josef“, ist gern gesehener, stets geladener Freund des indischen Hochadels und er darf mit Recht sogar den Dalai Lama seinen Freund nennen.

All dies ist das Ergebnis seines unermüdlichen Einsatzes für das tibetische Volk. Diese 25 Jahre intensiven Erlebens sind aber auch genau die Zutat, mit der Hager eine absolute Authentizität erreicht hat, die mehr bietet als andere „Reiseberichte“: Sein Blick auf das Geschehen, auf das Land und seine Menschen ist echt. Es ist ein Blick hinter die Kulissen dessen, was wir alle zur Genüge kennen: der tausendfache Blick auf den tausendfach fotografierten Himalaya und ebenso oft abgelichtete anonyme Menschen vor grandioser Kulisse. Hager gibt seiner Szenerie Namen und Gesichter. Seine Erlebnisse sind vor allem Momentaufnahmen einzigartiger Ereignisse, an denen er den Leser teilhaben lässt, indem er sie präzise und unverfälscht protokolliert und in Wort und Bild festhält - immer unmittelbar nach dem Erlebten.

In seinem neuen Buch „DANKE, TIBET – wo das Glück zu Hause ist“ sieht Günter Hager eine alte Prophezeiung des großen buddhistischen Reformers Guru Rinpoche aus dem 8. Jahrhundert erfüllt: „Wenn stählerne Vögel und eiserne Kutschen nach Lhasa kommen, wird sich das Samenkorn des Glücks über die ganze Welt ausbreiten“.

Im kapitalistischen und wohlstandsverwöhnten Westen braucht es endlich ein neues Denken. „Achtsamkeit, Nächstenliebe, Toleranz und Zufriedenheit seien Werte, die in unseren Breiten leider fast verloren gegangen sind!“

So Hagers Botschaft an seine Leser. Die geheimnisvolle Geisteswissenschaft der Tibeter begreift er als Chance für uns Menschen im Westen!

1100 vorbestellte Bücher eines großen Buchverlages für Deutschland und Österreich sind das deutliche Zeichen einer seltenen Akzeptanz dieses außergewöhnlichen Werkes ebenso, wie die bereits geplante englische Auflage im 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Indien.

Wie auch immer: Hagers Buch hat allemal das Zeug zu einem ähnlichen Erfolg, wie Heinrich Harrers Bestseller „Sieben Jahre in Tibet“.

Das Buch ist ab Ende September für 29 Euro im guten Buchhandel erhältlich!

