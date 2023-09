„Das Land liest“ noch bis 29. September

Eine Veranstaltung von Literaturhaus NÖ & Treffpunkt Bibliothek & Archiv der Zeitgenossen

St. Pölten (OTS) - Im Fokus der Eröffnungsveranstaltung von „Das Land liest“ in der Stadtbibliothek Purkersdorf stand am 19. September die Arbeit der – meist ehrenamtlich tätigen – Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 60 Gäste fanden sich zur Lesung des Autors Thomas Sautner ein, anschließend wurde im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Frage nach der Bedeutung moderner Büchereien erörtert. In diesem Jahr geht die Veranstaltungsreihe „Das Land liest“ in die dritte Auflage. In der Zeit bis zum 29. September sind 17 niederösterreichische Bibliotheksstandorte jeweils Zentrum von Lesungen und moderierten Gesprächen.

Landesrat Ludwig Schleritzko zur Veranstaltungsreihe: „Literatur begeistert und unsere Bibliotheken tragen Tag für Tag ihren Teil dazu bei, damit das auch in Zukunft so bleibt. Mit der Veranstaltungsserie ‚Das Land liest‘ treten wir eine spannende literarische Herbstreise an, bei der für Jeden und Jede etwas dabei ist. Vom Kind bis zur Seniorin – über Lyrik bis Prosa, vom Kunst- bis zum Musikbegeisterten. Genau diese Vielfalt spiegeln auch unsere 260 blau-gelben Bibliotheken wider.“

Auch Ursula Liebmann, Treffpunkt Bibliothek-Geschäftsführerin, bestätigt: „Gerade durch die gelungene Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus NÖ und dem Archiv für Zeitgenossen im Rahmen von ‚Das Land liest‘, können die öffentlichen Bibliotheken in ganz Niederösterreich davon überzeugen, wie die geballte Strahlkraft heimischer und internationaler Literatur wirkt.“

Die Veranstaltungsreihe läuft noch bis 29. September – alle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es unter www.daslandliest.at. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung am 29. September im Schloss Totzenbach, die gleichzeitig der Auftakt zum Auden Poesiefest ist, verneigen sich die Lyriker Ferdinand Schmatz, Raphael Urweider, Christoph W. Bauer und Armin Senser anlässlich des 50. Todestages in einer Hommage vor W.H. Auden.

Weiter Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Telefon 02742/9005-17993, E-Mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at, www.daslandliest.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse