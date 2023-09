Die richtige Heizung für jedes Zuhause

Heiz-Erlebnistage bei Windhager

Seekirchen (OTS) - Hausbesitzer blicken der nächsten Heizperiode mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Preisentwicklung bei Öl und Gas ist unvorhersehbar, jedoch rückt das Ende der fossilen Heizsysteme immer näher. Darüber hinaus sind viele verunsichert, welches Heizsystem für ihre Immobilie das richtige ist. Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen bekommen Interessierte im September und Oktober bei der Windhager Zentralheizung GmbH, einem der führenden Heizkesselhersteller für regenerative Brennstoffe sowie Wärmepumpen in Europa, in Seekirchen bei Salzburg.

Der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen ist in Zukunft für Hausbesitzer unausweichlich. Rechtzeitiges Umsteigen schont den Geldbeutel, die Nerven und zusätzlich auch die Umwelt. Aber was sind die Alternativen? Im Neubau ist die Antwort relativ klar: Die Wärmepumpe ist die Zukunft. Aber was machen Besitzer von Bestandsimmobilien, wenn auf regenerative Energien umgestellt werden soll? Wärmepumpen sind insbesondere in älteren Bestandsgebäuden meist nicht wirtschaftlich nachrüstbar, da die Betriebskosten stark vom Gebäude abhängen. Da jede Immobilie einzigartig ist, gibt es keine allgemeingültigen Lösungen. Pelletkessel, Solarthermie oder doch eine Wärmepumpe? Oder sogar ein hybrides System? Auch bestehende oder geplante Photovoltaikanlagen können als Energielieferant in das Heizsystem integriert werden und eröffnen neue Möglichkeiten – auch im Neubau. Auch die Frage, welche Fördermittel es gibt, um die Anschaffungskosten zu reduzieren treibt viele Hausbesitzer um.

Antworten auf diese und alle weiteren Fragen zum Heizungstausch, maßgeschneiderten Heizungslösungen, Förderungen und Klimaschutz beim Heizen erhalten Interessierte am 28. September und 19. Oktober 2023 ab 14:45 bei Windhager in Seekirchen. Außerdem beantworten die Windhager-Experten an den beiden Beratertagen in Wien am 19. Oktober und 16. November 2023 ab 15 Uhr alle individuellen Fragen. Interessierte erleben dabei die Windhager-Heizsysteme im Betrieb. BesucherInnen in Seekirchen können sogar die Herstellung der Heizungen hautnah erleben: vom Weg des Blechs, dem Stanzen, über das Schweißen bis hin zur Montage.

Alle Termine sind kostenlos und unverbindlich. Außerdem erhalten alle Teilnehmenden einen Beratungsgutschein im Wert von 300 Euro beim Kauf einer Windhager Heizungsanlage. Aus organisatorischen Gründen bittet Windhager um Voranmeldung.

Informationen Kompakt:

Was und wann: Heizerlebnistage in Seekirchen am 28.09.2023 und 19.10.2023 von 14:45 bis 18.15 Uhr und Beratertage in Wien am 19.10. und 16.11. von 15:00 bis 18:30 Uhr

Wo: Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windhager-Straße 20, 5201 Seekirchen (Zentrale), Österreich oder Carlbergergasse 39, 1230 Wien, Österreich

Wer: Alle, die sich für moderne Heizsysteme interessieren

Anmeldung

Über Windhager: Der Spezialist für erneuerbare Energie

Das 1921 in Seekirchen bei Salzburg gegründete Unternehmen zählt heute mit über 600 Mitarbeiter:innen, drei ausländischen Niederlassungen und einem internationalen Partner-Netzwerk zu Österreichs führenden Heizkessel-Herstellern. Die hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung des regionalen Leitbetriebs widmet sich vor allem der Entwicklung von hocheffizienten Heizlösungen für erneuerbare Energien. Einen wichtigen Fokus setzt Windhager dabei auf die Wärmepumpe sowie auf die Brennstoffe Pellets, Hackgut und Scheitholz. Dementsprechend reicht das Windhager Angebot von der Wärmepumpe und hochwertigen Scheitholzvergasern über komfortable Pellets-Heizlösungen bis hin zum innovativen Hackgutvergaser mit Saugsystem. Hybrid-Lösungen sowie Gas-Brennwertgeräte und eine breite Palette an Heizungs-Zubehör runden das Heizkessel-Programm ab. Produziert wird aktuell ausschließlich am Firmenstammsitz in Seekirchen bei Salzburg, ab 2024 auch in Pinsdorf bei Gmunden. Der Exportanteil beträgt zirka 60 %. Zu den wichtigsten Exportländern zählen Frankreich, Italien, Slowenien, Polen, Belgien sowie Spanien und England. Weitere Informationen finden Sie unter www.windhager.com

Rückfragen & Kontakt:

Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Straße 20

5201 Seekirchen

Österreich

Tel.: +43 6212/23 41-0

Email: info @ at.windhager.com