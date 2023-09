SPÖ-Einwallner: Integration ab dem ersten Tag ist ein Erfolgsrezept

Integrationsjahr wäre Gewinn für Österreich und Geflüchtete

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner spricht sich für ein Integrationsjahr für Geflüchtete aus. Ein Modell für ein solches wird von Kärnten per Antrag in der heutigen Landesflüchtlingskonferenz eingebracht. „Ein Integrationsjahr, mit dem Geflüchtete gleich an den Arbeitsalltag herangeführt werden, Deutsch lernen können und damit eine klare Tagesstruktur erhalten, wäre ein Integrationsturbo und damit ein Gewinn sowohl für Österreich als auch die Geflüchteten. Integration ab dem ersten Tag ist ein Erfolgsrezept, wenden wir es endlich wieder an.“ ****

Der Abgeordnete verweist darauf, dass ein ähnliches System von der SPÖ zur Beschleunigung der Integration von Geflüchteten bereits 2017 eingeführt und von ÖVP und FPÖ 2018 sofort abgeschafft wurde. „Heute beklagen sich ÖVP und FPÖ, dass die Integration von manchen Flüchtlingsgruppen länger dauert. Dabei haben sie die Mittel für eine schnelle Integration abgeschafft. Das ist die scheinheilige Politik der Rechten. Dass Landeshauptmann Peter Kaiser dieses Thema wieder aufs Tapet bringt, zeigt, dass nur die SPÖ an echten Lösungen in diesem Bereich interessiert ist.“ (Schluss) sd/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at