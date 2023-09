KO Danninger: SPÖ NÖ wird plötzlich zum Schutzpatron der Klimakleber

SPÖ-LR Hergovich hat die Forderungen nach härteren Strafen für Klima-Chaoten von LH Mikl-Leitner unterstützt, SPÖ-Klubobmann Weninger macht jetzt einen Rückzieher

St. Pölten (OTS) - „Während vor wenigen Wochen SPÖ-Landesrat Hergovich noch die Forderung unserer Landeshauptfrau nach härteren Strafen für Klimakleber in einem Interview unterstützt hat, wird jetzt plötzlich der SPÖ NÖ-Landtagsklub zum Schutzpatron der Klima-Chaoten. Warum widerspricht SPÖ NÖ-Klubobmann Weninger seinem eigenen Landesvorsitzenden und möchte den Antrag für härtere Strafen gegen Klimakleber nicht unterstützen? Vor dem Hintergrund der Aktionen, die wir zuletzt auch in Niederösterreich erlebt haben, gibt es hier dringenden Handlungsbedarf. Die fahrlässige Gefährdung von Menschenleben darf nicht zum Kavaliersdelikt verkommen, deshalb braucht es hier die Möglichkeit von Haftstrafen von bis zu 6 Monaten, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen“, so Klubobmann Jochen Danninger, der SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger an die Aussagen von SPÖ NÖ-Landesvorsitzenden Sven Hergovich im ORF NÖ-Sommergespräch erinnert.

