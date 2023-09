Karner-Kremser (SPÖ): Die Stadt Wien setzt auf eine zukunftsorientierte und soziale Wohnbaupolitik.

Wien (OTS/SPW-K) - In der Aktuellen Stunde der heutigen Wiener Gemeinderatssitzung hat SPÖ-Gemeinderätin und Ausschussvorsitzende für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Waltraud Karner-Kremser, Entwicklungen und Investitionen im Wiener Wohnbau für das Jahr 2023 hervorgehoben. Mit einem klaren Fokus auf Klimaschutz, soziales Miteinander und bedarfsorientierte Wohnformen verspricht die Stadt Wien, die Lebensqualität für ihre Bürger*innen weiter zu verbessern. Im Wohnbau-Ressort haben wir 452 Millionen Euro vorgesehen, davon sind 213 Mio. für Objektförderung im Neubau, 145 Mio. für die Sanierung und 93,5 Mio für die Subjektförderung gedacht. das sind 35 Mio. mehr als im Rechnungsabschluss 2022," sagte Karner-Kremser. Diese bedeutende finanzielle Zuwendung wird dazu beitragen, das Wohnungsangebot in Wien zu erweitern und bestehende Wohnungen zu modernisieren.



Karner-Kremser betonte auch die Anstrengungen zur Förderung des Klimaschutzes und des sozialen Miteinanders im Wiener Wohnbau: "Im Neubau haben wir als Reaktion auf die gestiegenen Preise im Bausektor im Zuge der Neubauverordnungsnovelle die Sockelfördersätze in geförderten Wohnbau um bis zu 60 Prozent erhöht. Gleichzeitig wurde die ökologische Bauweise tief im Fördersystem verankert. Das heißt: Wer Ressourcen schont und das Klima schützt, bekommt mehr Geld. Das gilt auch für Anstrengungen, die das soziale Miteinander stärken. So wird zusätzlich die Errichtung von sozialen Räumen und auch das SMART-Wohnbauprogramm gefördert. Durch die Novelle ist das langfristig abgesichert." Karner-Kremser hob auch einige Leuchtturmprojekte in Wien hervor, die die Innovationskraft der Stadt verdeutlichen: "Da sind die Schwerpunkte „Naturnahes Wohnen“ im Holzbaustil, „Klimaresilienz und Kreislaufwirtschaft“ und „Digitalisierung“ im besonderen Fokus. Zum Beispiel in der Meischlgasse liegen die Schwerpunkte auf klimaresilienter Quartiersentwicklung, auf Alleinerziehenden-Wohnen, auf Sport und Bewegung und Arbeiten im Home Office und auf einer abgestimmten Quartiersentwicklung. Ein weiterer Schritt zur Qualitätssicherung im Wiener Wohnbau ist die Einführung eines neuen Qualitätsbeirats, wie Karner-Kremser erklärte: "Wir haben einen neuen Qualitätsbeirat eingeführt, der zur Qualitätssicherung im Quartier Meischlgasse das erste Mal zum Tragen kommt. Er wird zukünftig bei großen ausgewählten Stadtentwicklungsgebieten für eine abgestimmte Quartiersentwicklung zwischen geförderten und frei-finanzierten Wohnbau-Vorhaben sorgen und ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Grundstücksbeirats."



Darüber hinaus unterstrich Karner-Kremser die Vielfalt der bedarfsorientierten Wohnformen in Wien: "Wir haben bedarfsorientierte Wohnformen in Wien: Das Wohnen für Alleinerziehende, das Wiener Wohntickt für Alleinerziehende, um auf diese wachsende Gruppe noch besser einzugehen. Das Wohnen und Arbeiten steht seit Corona mehr und mehr im Fokus, das Generationen-Wohnen ist ebenfalls zu erwähnen. All das sind Dinge, die wir für die Wiener*innen geschaffen haben, um ein modernes Wohnen in der Stadt zu erleichtern." Abschließend präsentierte Karner-Kremser weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Bevölkerung: "Wir haben den Gemeindebaubonus für 2022 und 2023 beschlossen und auch die Wohnbeihilfe wird deutlich ausgeweitet: von 60 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro. Das bedeutet ab Anfang 2024, dass es treffsicher und hilfreich ist. Außerdem soll eine neue Berechnungslogik die Anforderungen unserer Zeit noch besser abbilden und ein erweiterter Kreis der Anspruchsberechtigten und eine spürbare Anhebung der Fördersätze sollen im Fokus stehen – unkompliziert und leicht verständlich durch ein einheitliches System für alle Wohnungen." Die Stadt Wien setzt somit weiterhin auf eine zukunftsorientierte und soziale Wohnbaupolitik, die die Bedürfnisse der Bürger*innen in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.





