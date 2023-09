NEOS Wien/Ornig zu Ganzjahres-Schanigärten: Künstliche Aufregung auf Bezirksebene von Türkis–Grün fernab von jeglicher Sachpolitik

Wien (OTS) - Die heute geäußerte Kritik der Bezirksvorsteher vom 1., 7. und 8. Wiener Gemeindebezirk an der Gesetzesänderung in Schanigärten kann NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig nicht nachvollziehen: „Von der ÖVP bin ich gewohnt, dass sie Wien eher als Museum denn als pulsierende Metropole sieht – bei den Grünen ist mir das aber neu.“

Der Vorwurf, dass verantwortungslos mit öffentlichem Raum umgegangen werde und der Handel wegen Ganzjahresschanigärten Kunden verliere, ist ebenfalls absurd: „Gerade diese Bezirke leben von all den Menschen, die durch diese Straßen flanieren, einkaufen oder sich im Schanigarten verabreden. Wir gestalten als Fortschrittskoalition verantwortungsvolle Zukunftspolitik. Die Gesetzesänderung für Ganzjahresschanigärten bestätigt nur eine seit drei Jahren bestehende Praxis und stellt sicher, dass lebendige Schanigärten in Zukunft verantwortungsvoll genutzt werden“, so Ornig abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Marko Knöbl

Pressesprecher, Kommunikationsleiter stv.

+43 650 405 17 43

marko.knoebl @ neos.eu