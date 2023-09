SPÖ Wien trauert um Bezirksvorsteher a.D. Kurt Heinrich

Ehemaliger Margaretner Bezirksvorsteher im 81. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS/SPW) - „Mit Trauer hat uns die Nachricht erreicht, dass Kurt Heinrich nach schwerer Krankheit am 16. September verstorben ist“, zeigt sich SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig betroffen. „Fast ein ganzes Jahrzehnt hat Kurt Heinrich als Bezirksvorsteher die positive Entwicklung Margaretens hin zu einem prosperierenden Bezirk entscheidend mitgeprägt und im engen Austausch mit den Bewohner*innen die Lebensqualität in Margareten weiter verbessert. Als langjähriges Mitglied und Bundes-Finanzreferent des Bundes Sozialistischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen war Kurt Heinrich außerdem glühender Antifaschist und Kämpfer für Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit. Er wird unserer Bewegung sehr fehlen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Tief betroffen über den Tod von Kurt Heinrich zeigt sich auch die Margaretner Bezirksparteivorsitzende Elke Hanel-Torsch: „Kurt Heinrich hatte in all seinen Funktionen immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Margaretner*innen. Sein Wirken war geprägt von Solidarität und Menschlichkeit. Die Margaretner Sozialdemokrat*innen werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so Hanel-Torsch.

Kurt Heinrich war von 1977 bis 1996 Bezirksrat in Margareten sowie von 1987 bis 1989 dortiger SPÖ-Klubobmann. Von Oktober 1989 bis Februar 1999 bekleidete er das Amt des Margaretner Bezirksvorstehers. Von 2010 bis zu seinem Ableben war er als Bundes-Finanzreferent des Bundes Sozialistischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen tätig. (Schluss) cs

