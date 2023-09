ORF startet mit Puntigamer Sturm Graz gegen Sporting Lissabon in die Europa-League

Am 21. September ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Los geht es mit den Spielen in der Gruppenphase der UEFA Europa League im ORF: Den Anfang machen am Donnerstag, dem 21. September 2023, Sturm Graz und Sporting Lissabon. Die Blackies treffen daheim in Graz auf das portugiesische Topteam, der ORF überträgt live und startet mit der Vorberichterstattung bereits um 20.15 Uhr in ORF 1, im Stadion kommentieren Thomas König und Roman Mählich. Die Analysen kommen von Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

