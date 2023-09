2. Bezirk: Clown- und Comedy-Show „Soloni“ am Samstag

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlichen Unterhaltungskunst-Fachleute des „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) empfehlen einen Besuch der extravaganten „Clown & Physical Comedy Show“, die am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr beginnt. Der aus Barcelona anreisende Komödiant Ricardo Cornelius präsentiert als „Soloni“ ein modernes clowneskes Spektakel mit vielerlei Überraschungen. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro. Info und Reservierung: Telefon 0676/340 75 65 bzw. E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Werbeplakate, Fotoaufnahmen, Kostüme, Requisiten und zahlreiche andere Schaustücke sind im „Circus- und Clownmuseum Wien“ jeden Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr kostenlos zu bestaunen. All die Exponate erinnern an Zirkus-Unternehmen, Varietees, Spaßmacher, Artisten, Magier und sonstige Künstler*innen. Das Gastspiel von „Soloni“ organisiert das freiwillige Museumsteam in Kooperation mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „basis.kultur.wien“). Weitere Informationen lesen Interessierte im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ricardo Cornelius – Soloni:

www.ricardocornelius.com/index.php/en/

www.ricardocornelius.com/index.php/en/ Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

www.zaubertheater.at Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

