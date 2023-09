Onlinevoting für die MEGA Bildungsmillion 2023 startet

Für junge Menschen sind Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft und Geld besonders wichtig. Themen wie Inflation, Steuern, Nachhaltigkeit oder Zinsen zu verstehen, sind wichtige Skills am Weg ins Erwachsenenleben. Wirtschaftswissen entscheidet maßgeblich darüber, ob und wie man sich in der Arbeitswelt, im Familienleben und der Gesellschaft einbringen kann. Andreas Ambros-Lechner, Generalsekretär der MEGA Bildungsstiftung

– Sechs Projekte zu innovativer Wirtschaftsbildung stehen ab heute zur Abstimmung unter https://mitmachen.megabildung.at/jetztabstimmen bereit

– Alle Österreicherinnen und Österreicher können ab sofort online mitbestimmen, welche Wirtschaftsbildungsprojekte von der MEGA Bildungsstiftung gefördert werden



Bereits zum vierten Mal vergibt die MEGA Bildungsstiftung eine Million Euro zur Förderung von innovativen Projekten im Bildungsbereich. Der Förderschwerpunkt im Jahr 2023 liegt auf Wirtschaftsbildung. Gefördert werden pädagogische Angebote im Bereich Wirtschaftsbildung & Nachhaltigkeit sowie Entrepreneurship Education.



Durch eine hochkarätige Fachjury wurden die Top 6 Projekte aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg und der Steiermark ausgewählt. Sie alle haben im ersten Schritt bereits 80.000€ Wachstumsförderung erhalten. Welche drei davon als Siegerprojekte hervorgehen und jeweils 200.000 Euro erhalten, wird durch ein öffentliches Onlinevoting ermittelt, an dem alle Österreicherinnen und Österreicher teilnehmen können.



Die Abstimmung ist ab heute, 20. September 2023, online unter https://mitmachen.megabildung.at/jetztabstimmen möglich. Gekürt werden die drei Siegerprojekte am 6. Oktober 2023, beim MEGA Live-Finale am Wiener Erste Campus.



Drei Siegerprojekte werden aus folgenden sechs Finalisten ermittelt

Ackernomie - nachhaltiges Wirtschaften (www.acker.co/Oesterreich)

In den Bildungsprogrammen GemüseAckerdemie und AckerRacker lernen Kinder praxisnah über nachhaltigen Anbau sowie über die Verarbeitung und Vermarktung von Gemüse. Das Modul Ackernomie bietet für Pädagoginnen und Pädagogen Lehrmittel, Methoden und Fortbildungen, mit denen sie Wirtschafts-, Finanz-, und Verbraucherbildung langfristig in Schule und Kindergarten etablieren können.

Changemaker Markttag (www.wu.ac.at/gruenden/programme/wu-changemaker-program)

Mit dem Changemaker Markttag wird unternehmerisches Denken und Handeln für Kinder in der Volksschule erlebbar gemacht. Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge wird geweckt. Aktive Projektarbeit regt Kinder zur selbstbewussten Mitgestaltung und Mitwirkung in Wirtschaft und Gesellschaft an.

Finanzbildungscoaches an Schulen (www.wu.ac.at/wipaed/uni-schule-ges/finanzbildungscoaches)

Im Rahmen des Projektes Finanzbildungscoaches an Schulen konzipieren Studierende – auf Anfrage von Lehrerinnen und Lehrern – maßgeschneiderte, für die jeweiligen Schultypen optimierte Workshops zu Finanzbildungsthemen, wie Einnahmen und Ausgaben, Investition und Finanzierung, Chancen und Risiken. Diese Workshops für Schulen tragen durch die Förderung der Finanzbildung zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft bei.

Moonshot Pirates (www.moonshotpirates.com)

Moonshot Pirates ermutigt und unterstützt Jugendliche im Alter von 15 bis 20 Jahren dabei, Lösungen für große gesellschaftliche und ökologische Probleme zu entwickeln. Durch regelmäßiges Mentoring und die praktische Umsetzung ihrer Ideen erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Fähigkeiten für die Zukunft.

Young Entrepreneurs Programme (www.young-entrepreneur.eu)



Das Young Entrepreneurs Programme ist ein kostenfreier Mini-Inkubator und unterstützt Jugendliche in ganz Österreich bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen zur Erreichung der 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Plattform und werden in ihrer Funktion als Vorbilder für andere Jugendliche bestärkt.

Zukunftstag – dein Crashkurs fürs Leben (www.zukunftstag.org)

Keine Ahnung von Miete, Steuern oder Versicherungen? So geht es bisher den meisten jungen Menschen nach der Schule. Der Zukunftstag vermittelt Schülerinnen und Schülern innerhalb eines Schultags dazu finanzielles Grundlagenwissen, um leichter in ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben starten zu können.

Mehr zu den Projekten und zum Onlinevoting: https://mitmachen.megabildung.at/jetztabstimmen

Über die MEGA Bildungsstiftung

Mit der Gründung der MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) bündelten die B&C Privatstiftung (www.bcgruppe.at) und die Berndorf Privatstiftung ihre Ressourcen und Aktivitäten bei der Bildungsförderung, um bestehende innovative Bildungsprojekte im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, auszubauen und allen Bildungseinrichtungen in Österreich zur Verfügung zu stellen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der MEGA Bildungsstiftung liegen in den Bereichen „Chancenfairness in der Bildung“ und „Allgemeine Wirtschaftskompetenz“. Insgesamt hat die MEGA Bildungsstiftung bereits über vier Millionen Euro zur Förderung von innovativen Bildungsprojekten in Österreich ausgeschüttet. Im Rahmen der MEGA Academy unterstützt die Bildungsstiftung gemeinsam mit der WU Wien diese Bildungsprojekte über die finanziellen Ressourcen hinaus mit Know-how.



