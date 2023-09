30 Jahre NÖ Umweltverbände

PERNKOPF/KASSER: Erfolgreicher Weg in die Kreislaufwirtschaft

St. Pölten (OTS) - Am 24. August 1993 wurde der NÖ Abfallwirtschaftsverein gegründet, um gemeinsam mit seinen Mitgliedern die getrennte Müllsammlung in Niederösterreich zu organisieren. Am 19. September 2023 feierten die NÖ Umweltverbände ihr 30-jähriges Bestehen im Landtagssaal in St. Pölten.

Neben zahlreichen aktuellen und ehemaligen Funktionärinnen und Funktionären der Verbände fanden sich auch einige Ehrengäste unter den Feiernden. LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf dankte den NÖ Umweltverbänden für ihre jahrzehntelange Arbeit, die einen „erfolgreichen Weg in die Kreislaufwirtschaft“ erst möglich mache. „Ihr als Mitarbeiter und Funktionäre in den Verbänden seid vor Ort die ersten Ansprechpartner und kennt die Anliegen und Sorgen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am besten. Pro Jahr werden rund 1 Million Tonnen kommunaler Abfall in Niederösterreich bewegt, 63 % der Siedlungsabfälle werden in Niederösterreich bereits recycelt. Somit erfüllt Niederösterreich bereits jetzt die Vorgaben, welche die EU für 2030 vorschreibt“, so der Umweltlandesrat und bedankte sich bei den Verbänden und allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern für das gute Trennverhalten bei der neuen Leichtverpackungssammlung. „Die neue Sammlung „ab ins Gelbe“ hat zu einer Steigerung der Sammelquote von rund 20 % geführt. Somit werden nun rund 6700 Tonnen Material pro Jahr mehr im Kreislauf geführt.“ Der LH-Stellvertreter sprach den Umweltverbänden besonderes Lob aus, da diese bereits seit 20 Jahren den Abfall in Niederösterreich per Schiene zur Müllverbrennung bringen und somit einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Großen Dank sprach er auch LAbg. Anton Kasser aus, der als Präsident der Umweltverbände seit jeher „mit großer Überzeugung“ ans Werk gehe und in seiner Funktion viel weitergebracht habe.

Präsident Kasser bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und gab Pernkopfs Glückwünsche weiter. „Ihr da draußen in den Verbänden seid es, die tagtäglich das Telefon abheben oder per Mail mit Rat zur Seite stehen, wenn unsere Landsleute Fragen zur Abfallwirtschaft haben“, richtete er seinen Mitgliedern Dank aus. „Nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir der Bevölkerung die beste Serviceleistung bieten und einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten.“ Das habe sich auch bei der zu Beginn des Jahres erfolgten Umstellung der Verpackungssammlung mit dem Gelben Sack bzw. der Gelben Tonne gezeigt, die dank guter Vorbereitungen und einer landesweit groß ausgerollten Informationskampagne erfolgreich verlaufen sei.

Den Abschluss des Festaktes machte Universitätsprofessor DI Dr. Roland Pomberger. Der Leiter des Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität Leoben gab in seiner Festrede einen Ausblick auf die Abfallwirtschaft der Zukunft.

Der Verein „die NÖ Umweltverbände“ ist die Plattform zur gemeinsamen Arbeit der niederösterreichischen Umweltverbände und (Statutar-)Städte auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft in Niederösterreich und wurde am 24. August 1993 aus Anlass des Inkrafttretens der Verpackungsverordnung gegründet. 560 niederösterreichische Gemeinden sind Mitglied eines Umweltverbandes – und damit auch im Verein „die NÖ Umweltverbände“ vertreten. Dies sind rund 95 % der niederösterreichischen Bevölkerung.

Der Verein „die NÖ Umweltverbände“ dient als Vernetzungsplattform der Umweltverbände und setzt Öffentlichkeitsmaßnahmen u.a. zur kommunalen Abfallwirtschaft für ganz Niederösterreich um. Zu den weiteren Schwerpunkten zählen Bildungsangebote mit Fokus auf Mülltrennung und Vermeidung von Lebensmittelverschwendung für Kinder und Jugendliche, die Abwicklung des Zertifikates „Sauberhafte Feste“ sowie die Umsetzung der größten Umweltaktion des Landes Niederösterreich, des „Frühjahrsputzes".

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Lorenz Wachter

Geschäftsführer die NÖ Umweltverbände

Tel. 02742 / 23 00 60 - 200

E: lorenz.wachter @ umweltverbaende.at