Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße: Präsentation der Beteiligungsergebnisse

Wien (OTS) - Die Landstraßer Hauptstraße ist die „Hauptschlagader“ des dritten Bezirks und eine der wichtigsten Einkaufsstraßen Wiens. In den kommenden Jahren soll sie neugestaltet werden, für die verkehrstechnischen und klimatischen Herausforderungen gerüstet zu sein.

Bevor es in die Erstellung eines Leitbildes und dann in die konkrete Planung geht, startete im Mai 2023 im Auftrag der Bezirksvorstehung Landstraße ein großer Beteiligungsprozess, der von der Lokalen Agenda Landstraße gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) umgesetzt wurde.

Bürger*innen und Gewerbetreibende konnten ihre Ideen und Wünsche für die zukünftige Gestaltung der Landstraßer Hauptstraße einbringen. Am 5. Oktober 2023 werden die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses im Rahmen einer Ausstellung präsentiert und diskutiert.

Großes Interesse an Beteiligung

Das Interesse am Beteiligungsprozess war groß. Bei zahlreichen Gesprächen im Rahmen von Infoständen vor Ort und in Workshops sammelten die Expert*innen der Lokalen Agenda Landstraße sowie der Gebietsbetreuung Stadterneuerung rund 500 Wünsche und Ideen von Bezirksbewohner*innen, sowie von Besucher*innen, Arbeitnehmer*innen und den örtlichen Gewerbetreibenden. Zusätzlich beteiligten sich rund 4.000 Personen bei einer Onlineumfrage, um ihre Visionen zur Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße mitzuteilen. Insgesamt wurden im gesamten Beteiligungsprozess rund 15.000 Ideen und Anregungen zur Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße eingebracht.

„Herzlichen Dank an alle engagierten Menschen, die an dem Bürger*innenbeteiligungsverfahren teilgenommen haben – aber auch an das Agendabüro Landstraße sowie an die Gebietsbetreuung Stadterneuerung für die reibungslose Durchführung! Ich freue mich, dass wir so viele Menschen erreichen konnten. Das zeigt, wie groß das Interesse an der Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße ist. Ihre Sichtweisen werden dabei helfen, positive Veränderungen voranzutreiben. Ich hoffe, dass möglichst viele Landstraßerinnen und Landstraßer zur Präsentation erscheinen werden“, sagt Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.

„Ich freue mich, dass das Interesse der Wienerinnen und Wiener an politischen Beteiligungsprozessen ungebrochen groß ist. Ich bin überzeugt davon, dass Projekte stark davon profitieren, wenn möglichst viele Menschen bei deren Entstehung mitmachen können. Die großen Herausforderungen der Zukunft, insbesondere in Bezug auf die Klimakrise, können wir nur gemeinsam schaffen. Daher es ist besonders wichtig, dass die Bevölkerung auch die Möglichkeiten hat, die Zukunft mitzugestalten“, so Klima- und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Ziel der Beteiligung war es, möglichst viele unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Das ist gelungen! Viele Menschen im Grätzl haben ihre Meinungen, Ideen und Anregungen eingebracht. Gemeinsam schaffen wir noch mehr Lebensqualität für alle vor Ort“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



Präsentation und Diskussion der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses

Die Ergebnisse der Bürger*innenbeteiligung werden am 5. Oktober 2023 von 17 bis 19 Uhr in einer Ausstellung im Festsaal des Bezirksamtes Landstraße (Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, 1030 Wien) präsentiert und sind für alle zugänglich und einsehbar. Nach der Ausstellung werden die Ergebnisse auf der Projektwebsite https://landstrasse-bewegt.at online zum Download zur Verfügung gestellt.

Mitreden und Mitgestalten mit der Lokalen Agenda Landstraße und der GB*

Nach dem Start des Beteiligungsprozesses bei der Auftaktveranstaltung am 25. Mai 2023 am Rochusmarkt gab es zahlreiche Möglichkeiten zum Mitmachen. Die Lokale Agenda Landstraße und die GB* waren mit sechs Infoständen vor Ort und haben Menschen nach ihren Wünschen und Vorstellungen für die Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße befragt. Im Rahmen von sechs Workshops wurde mit Gewerbetreibenden und Multiplikator*innen aus unterschiedlichen Bereichen ausführlich über Visionen für die Zukunft zu den Themen Mobilität, Begrünung und Kühlung, Aufenthaltsqualität sowie Funktionen und Nutzungen diskutiert. Auch auf digitalem Weg erreichten die Lokale Agenda Landstraße und die GB* tausende Ideen und Anregungen zu diesen Themen.

Gesammelte Ideen als Basis für das Leitbild

Die Ergebnisse der Beteiligung, die im Oktober präsentiert werden, bilden die Basis für die Leitbilderstellung und fließen dann in die Detailplanung ein.

Rückfragen & Kontakt:

David Kezer

Mediensprecher

Bezirksvorstehung Landstraße

Tel.: 01/4000-03123

E-Mail: david.kezer @ wien.gv.at



Philipp Lindner

Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky

Tel.: 01/4000-81853

E-Mail: philipp.lindner @ wien.gv.at



Gerda Mackerle

Pressesprecherin Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Tel.: 0676/8118-81983

E-Mail: gerda.mackerle @ wien.gv.at