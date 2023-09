Ehrung für erfolgreiche niederösterreichische EuroSkills-Teilnehmer

Fünf Medaillen in vier Berufen: Niederösterreichs Fachkräfte haben bei den Berufseuropameisterschaften, den EuroSkills 2023, im polnischen Danzig, abgeräumt.

St. Pölten (OTS) - Bei einem Empfang der Wirtschaftskammer NÖ wurde auf die Leistungen der Teilnehmer angestoßen. Das Ziel: Die Lehre weiter voranbringen und noch attraktiver machen.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, und Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, das erfolgreiche NÖ-Team ehrte, sind sich einig: „Sich einem solchen Wettbewerb zu stellen, bedeutet viel Vorbereitung, Engagement, Willenskraft, starke Nerven und Durchhaltevermögen! All das haben die Teilnehmer der diesjährigen EuroSkills gezeigt.“ Damit werde einmal mehr deutlich, dass die niederösterreichischen Fachkräfte in der internationalen Top-Liga mitspielen.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Bildung ist wichtige Basis für Erfolg“

„Aus- und Weiterbildung ist eine wichtige Basis für den Erfolg im beruflichen Umfeld. Wie hoch die Qualität dabei in Niederösterreich ist, zeigt einmal mehr der Erfolg bei den Berufseuropameisterschaften. Um unser System der dualen Ausbildung beneiden uns viele Länder. Die hervorragende Ausbildung in den niederösterreichischen Bildungseinrichtungen und Betrieben ist der Grundstein für das gute Ergebnis bei solchen internationalen Bewerben,“ betont Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Hervorragende Qualität in den Ausbildungsbetrieben“

„Die hervorragenden Leistungen unser Top-Fachkräfte sind der beste Beweis, die Lehre bringt’s! Die beste Werbung für die duale Ausbildung. Man sieht bei Wettbewerben wie diesen, welche hervorragende Qualität in der heimischen Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte und in den heimischen Ausbildungsbetrieben steckt“, zeigt sich Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, beim Empfang der NÖ Medaillengewinner in Feuersbrunn begeistert.

AK-Präsident Markus Wieser: „Die Lehrberufe sind am Puls der Zeit“

Auch AK-Präsident Markus Wieser ist von der Qualität der dualen Ausbildung in Niederösterreich überzeugt: „Die beeindruckenden Leistungen der NÖ Fachkräfte sind einmal mehr eine Bestätigung für die hohe Qualität der dualen Ausbildung. Die Lehrberufe entsprechen den modernsten Standards, sind technisch und digital am Puls der Zeit und bieten jungen Menschen beste Zukunftschancen. Bewerbe wie die EuroSkills zeigen, Betriebe, die auf Lehrlingsausbildung setzen, sind auch international erfolgreich.“

Die Erfolge der NÖ Teilnehmer im Überblick:

Silber:

Paul Hilscher, Wolkersdorf (HTL Wien 3) und Timon Schwarz, Parbasdorf (HTL Wien 3) im Teambewerb IT-Netzwerk- und Systemadministration

Florian Steffek, Melk, Elektrotechnik, Gottwald GmbH Melk

Elias Krißmer, Kfz-Technik, Stohl Group in Groß-Enzersdorf

Bronze:

Joachim Nimpf, Merzenstein (Hochbau, Jägerbau Pöggstall Baugesellschaft mbH)

