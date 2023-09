Barbara Stöckl im Gespräch mit Erika Pluhar und Adi Hirschal

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 21. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 21. September 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 die Schriftstellerin, Sängerin und frühere Schauspielerin Erika Pluhar sowie der Schauspieler, Kabarettist und Sänger Adi Hirschal zu Gast bei Barbara Stöckl:

Es ist eine späte Freundschaft: Erika Pluhar und Adi Hirschal lernten einander erst vor 30 Jahren kennen. Obwohl beide in jungen Jahren zur gleichen Zeit am Wiener Burgtheater engagiert waren, begegneten sie einander damals nie: „Erika hat unglaublich aufgegeigt und ich war währenddessen in der Kantine“, erklärt der zehn Jahre jüngere Schauspieler mit einem Augenzwinkern. Wo sich ihre Wege Jahrzehnte später dann doch kreuzten, erzählen die zwei österreichischen Unterhaltungsgrößen im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Inzwischen stehen Erika Pluhar und Adi Hirschal auch miteinander auf der Bühne. In ihrem gemeinsamen Programm „Durcheinander-Miteinander“ unterhalten sie das Publikum mit Texten und Liedern. Von Erika Pluhar erschien auch ein neues Buch: In „Gitti“ schreibt die 84-Jährige über die Kindheit und Jugend ihrer Schwester Brigitte, die an Alzheimer erkrankt ist. Die Herausforderungen des Älterwerdens sind ebenso Themen im Nighttalk „Stöckl“ wie die locker-launigen Seiten des Lebens. Ein inspirierendes Gespräch zweier lebenserfahrener Menschen.

