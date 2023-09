20 Millionen Sommertouristen schätzen das Baukulturelle Erbe

IWS-4-Punkte-Programm anlässlich „100 Jahre Denkmalschutzgesetz“

Linz (OTS) - Am kommenden Sonntag feiert Österreich „100 Jahre Denkmalschutzgesetz“ und mehr als 20 Millionen Sommertouristen schätzen neben den landschaftlichen Schönheiten vor allem auch das Baukulturelle Erbe in der Alpenrepublik. Aus diesem Anlass erinnert die Initiative Wirtschaftsstandort OÖ (IWS) an ihr 4-Punkte-Programm, um mehr marktwirtschaftliche Anreize zum Bremsen des Bodenfraßes, zur Nutzung von Leerständen und zur Erhaltung des Baukulturellen Erbes anzubieten. „Solange die Schaffung von Nutzraum auf der grünen Wiese wesentlich billiger ist als in den bestehenden historischen Altbauten, wird die rasante Bodenversiegelung mit allen negativen Folgen für Klima, Landschaft, Wasserhaushalt und Natur fortgesetzt“, stellt IWS-GF Gottfried Kneifel fest.

Ziel müsse es sein, bestehende Bausubstanz in Dorf- und Stadtkernen zu erneuern, zu erhalten und wirtschaftlich zu nutzen. „Daher muss man mehr Anreize schaffen, um mehr privates Kapital für die Erhaltung von bestehenden Bauten zu mobilisieren. Die Sanierung einer bestimmten Bau-Kubatur soll nicht teurer sein, als die Errichtung einer gleichen Kubatur auf der ,grünen Wiese‘“, präzisiert Kneifel. Die Kostendifferenz müsse durch steuerliche Vorteile und Fördermittel ausgeglichen werden. Das sei zudem ein wesentlicher Beitrag gegen die zunehmende Bodenversiegelung und zur Ankurbelung der Baukonjunktur und zur Stärkung des Bau-Nebengewerbes.

4-Punkte-Programm aus IWS-Studie mit konkreten Forderungen

Abschaffung der investitionsfeindlichen Liebhaberei-Verordnung

Wer in einen Altbau/Stadtkern investiert soll Sonderausgaben geltend machen können

Abschaffung der Grundsteuer für denkmalgeschützte Objekte

Investitionsförderung und Kreditgarantie, um die Kosten gleich niedrig zu halten wie bei einem Neubau mit gleicher Kubatur auf der „grünen Wiese“

Rückfragen & Kontakt:

Initiative Wirtschaftsstandort OÖ

Prof. Gottfried Kneifel

IWS-Geschäftsführer

0664/4432858

www.iwsooe.at