„Eco“: Heißer Herbst – wird jetzt bei den Löhnen gespart?

Heißer Herbst: Wird jetzt bei den Löhnen gespart?

Die Rekordinflation macht die traditionellen Lohnverhandlungen diesen Herbst besonders herausfordernd. Die Lebensmittelpreise sind um durchschnittlich 23 Prozent gestiegen, die Mieten werden teilweise bereits zum fünften Mal angehoben. Nun geht es um die Frage, um wie viel die Löhne nächstes Jahr steigen sollen. Die Gewerkschaften argumentieren: Warum sollen Arbeitnehmer:innen verzichten, wenn Firmen hohe Gewinne schreiben? Die Arbeitgeber sagen: Der Wirtschaftsausblick ist miserabel. Manche Fachleute befürchten, dass es, wenn die Löhne zu stark ansteigen, zu einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale kommen könnte. Wird deshalb an den Löhnen gespart? Bericht: Lisa Lind, Werner Jambor

„Blutgeld“ für Gaslieferungen: Warum kommen wir von Russland nicht los?

Mit seiner Kritik an den österreichischen Erdgasimporten aus Russland, die mit „Blutgeld“ bezahlt werden, hat der Leiter der Europäischen Kommission in Österreich, Martin Selmayr, eine heftige Diskussion ausgelöst. Mehr als ein Jahr nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine bezieht Österreich immer noch rund 55 Prozent des Gases aus Russland und überweist dafür Milliarden. Ist das „Blutgeld“ oder nur die Folge von mangelnden Alternativen? Und warum tut sich Österreich im Vergleich zu Deutschland und Italien besonders schwer mit der Abnabelung von Russland? Beitrag: Hans Hrabal, Michael Mayrhofer

Der böse Wolf: Märchen oder reale Wirtschaftsgefahr?

Der Wolf ist zurück, er breitet sich derzeit rasch überall in Europa aus. Mit ihm kommt auch die Angst. Eltern fürchten um ihre Kinder, Landwirtinnen und Landwirte um ihre Tiere. Entschädigungen nach Wolfsrissen gibt es zwar, doch oft wird nur ein Bruchteil des tatsächlichen Schadens ersetzt. Schutzmaßnahmen wie elektrische Zäune sind viel zu teuer, sagen Landwirte. Und finden: „Kommt der Wolf, geht die Alm“. Auf der anderen Seite wird die Rückkehr des Wolfs von vielen begrüßt: Er sorgt für ein besseres Gleichgewicht in der Natur und entlastet damit Jägerinnen und Jäger. Wie also umgehen mit der Situation: den Wolf töten lassen oder ihn töten? Bericht: Johannes Ruprecht, Lukas Mayr

