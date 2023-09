Boehringer Ingelheim unterstützt Tierärzte ohne Grenzen

Das große Engagement von Boehringer Ingelheim hilft uns immens dabei, das Leid von Hunden in Osteuropa, Ostafrika und im asiatischen Raum zu lindern. Wir helfen dabei einerseits Hundehaltern in pastoralen Gemeinschaften, wie etwa den Maasai in Ostafrika. Diese können sich die medizinische Versorgung ihrer Hunde nicht leisten. Ein weiteres Anliegen ist uns die Behandlung herrenloser Hunde in den genannten Regionen Dagmar Schoder (Tierärzte ohne Grenzen) 1/2

Unser Unternehmenszweck ist die Gesundheit von Mensch und Tier. Daher sind wir sehr glücklich, einen Beitrag für die Tiergesundheit auf der Welt leisten zu können. Tierärzte ohne Grenzen sind ein verlässlicher Partner mit dem wir in diesem Sinne sehr gerne zusammenarbeiten Christian Zainzinger (Boehringer Ingelheim) 2/2

Wien (OTS) - Als einer der führenden Anbieter im Bereich Tiergesundheit fühlt sich Boehringer Ingelheim der Verbesserung der Gesundheit von Tieren verpflichtet. Doch nicht überall können sich Menschen die Versorgung ihrer Tiere mit Medikamenten leisten. Deshalb unterstützt Boehringer Ingelheim die Organisation Tierärzte ohne Grenzen mit einer Produktspende im Wert von über 260.000 Euro.

Bei der Spende handelt es sich um über 8.000 Packungen der Marke Frontline®. Das Produkt wird gegen Floh- und Zeckenbefall bei Hunden und Katzen eingesetzt.

Die Präsidentin von Tierärzte ohne Grenzen Österreich, ao. Univ.-Prof. Dr. Dagmar Schoder, hat die Spende symbolisch entgegengenommen und freut sich über die Zuwendung: „ Das große Engagement von Boehringer Ingelheim hilft uns immens dabei, das Leid von Hunden in Osteuropa, Ostafrika und im asiatischen Raum zu lindern. Wir helfen dabei einerseits Hundehaltern in pastoralen Gemeinschaften, wie etwa den Maasai in Ostafrika. Diese können sich die medizinische Versorgung ihrer Hunde nicht leisten. Ein weiteres Anliegen ist uns die Behandlung herrenloser Hunde in den genannten Regionen .“

Christian Zainzinger von Boehringer Ingelheim ergänzt: „ Unser Unternehmenszweck ist die Gesundheit von Mensch und Tier. Daher sind wir sehr glücklich, einen Beitrag für die Tiergesundheit auf der Welt leisten zu können. Tierärzte ohne Grenzen sind ein verlässlicher Partner mit dem wir in diesem Sinne sehr gerne zusammenarbeiten .“

Tierärzte ohne Grenzen

Tierärzte ohne Grenzen ist eine innovative Forschungs- und Hilfsorganisation. Sie setzt sich für die Gesundheit von Mensch und Tier gleichermaßen ein. Eingebettet in ein internationales Netzwerk kämpft Tierärzte ohne Grenzen gegen Infektionskrankheiten, Lebensmittelbetrug und Hunger. Tierärztliche Basisversorgung und Tierschutz in der Heim- und Nutztierhaltung ist ein maßgeblicher Aspekt der Projektarbeit von Tierärzte ohne Grenzen.

Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna trägt die Verantwortung für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Tiergesundheitsprodukten von Boehringer Ingelheim in Österreich sowie in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa, Zentralasien, der Schweiz und Israel. Darüber hinaus wird von Wien aus die gesamte klinische Forschung der Region koordiniert. Wien ist Hauptzentrum für Krebsforschung sowie Standort für biopharmazeutische Forschung, Entwicklung und Produktion im Konzern. Ein weiterer Forschungsstandort des internationalen Unternehmensverbandes, ViraTherapeutics, befindet sich im Tiroler Rum. ViraTherapeutics entwickelt eine neue Klasse von Immuntherapeutika auf Basis onkolytischer (krebszerstörender) Viren. Auch in der Grundlagenforschung engagiert sich Boehringer Ingelheim und ist hier mit dem Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten. Das Boehringer Ingelheim RCV erzielte 2022 Gesamterlöse in der Höhe von EUR 1.315,2 Mio. und beschäftigte in der gesamten Region 5.169 Mitarbeiter:innen, davon 3.388 in Österreich.

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prognose, Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen in mehr als 150 Ländern bieten wir ein umfangreiches und innovatives Produktportfolio an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren, Pferden und Nutztieren zu verbessern. Als weltweit führendes Unternehmen in der Tiergesundheit nehmen wir eine langfristige Perspektive ein. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Wir sind überzeugt: Wenn Tiere gesund sind, dann sind auch die Menschen gesünder. Indem wir Synergien zwischen unseren Geschäftsbereichen Tiergesundheit und Human Pharma nutzen und Werte durch Innovation schaffen, verbessern wir die Gesundheit und das Wohlbefinden beider.

Weitere Informationen unter:

https://www.boehringer-ingelheim.com/at/de/tiergesundheit

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Unternehmenskommunikation

Ina Binder

+43-1-80105-2381

oeffentlichkeitsarbeit @ boehringer-ingelheim.at