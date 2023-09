Donaustadt: Jazz mit dem „Heinz von Hermann-Sextett“

Stadl-Konzert am Sonntag, Zählkarten-Vergabe: 0677/630 19 868

Wien (OTS/RK) - Als Saxophonist, Klarinettist, Flötist, Arrangeur, Tondichter und Musik-Pädagoge genießt Heinz von Hermann in der Jazz-Welt einen erstklassigen Ruf. Der Wiener Jazz-Bläser wird am Sonntag, 24. September, ab 19.00 Uhr, mit seinem Sextett im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auftreten und dort feinsten Bebop und Swing vortragen. Heinz von Hermann spielte in renommierten Big Bands (Max Greger, Bert Kaempfert, Peter Herbolzheimer, Paul Kuhn, u.a.), begleitete im Radio und TV internationale Stars (Shirley Bassey, Sammy Davis jr., Paul Anka, Ray Charles, etc.) und hat sich mit eigenen Combos einen Namen gemacht, darunter das Ensemble „JazzAhead“. Der Eintritt zum Konzert des „Heinz von Hermann-Sextetts“ ist frei. Spenden der Zuhörer*innen sind erwünscht. Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Ehrenamtlicher Obmann des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ ist Christian Langhammer, der unter der Telefonnummer 0699/180 646 40 gerne Auskünfte über die nächsten Veranstaltungen gibt. In Vorbereitung sind Konzerte der Gruppe „Crossroad Band“ und der Formation „Fisherman & Friends“. Der Vereinsleiter beantwortet auch Anfragen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

