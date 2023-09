41. Wiener Gemeinderat (1)

Wien (OTS/RK) - Die 41. Sitzung des Wiener Gemeinderates hat heute, Mittwoch, um 9 Uhr mit einer Gedenkminute für die im Juli verstorbene ehemalige Abgeordnete zum Wiener Landtag und Bundesministerin Marilies Flemming begonnen.



Fortgesetzt wurde die Sitzung mit der Abstimmung über die vorzeitige Beendigung der Tätigkeit der Untersuchungskommission zur Wien Energie. Die anwesenden Abgeordneten der Einsetzungsminderheit stimmten einstimmig für die Beendigung der Untersuchungskommission; drei für die heutige Sitzung entschuldigte Abgeordnete werden ihre Entscheidung schriftlich nachreichen.

Fragestunde

In der ersten Anfrage informierte sich GR Georg Prack, BA (GRÜNE) bei Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) nach den Mehreinnahmen von Wiener Wohnen durch die Erhöhung der Wohnungsmieten im Gemeindebau im Jahr 2023. Gaál erklärte, dass die Valorisierung des Mietzinses gemäß den Bundesrichtlinien erfolgt sei. Dadurch sei es zu Mehreinnahmen von 22,2 Mio. Euro bei Wiener Wohnen gekommen. Gleichzeitig erfolge eine Entlastung der Mieter*innen: So werde im September eine halbe Monatsmiete als Gutschrift überwiesen und am Ende des Jahres per individuellen Stufenbonus eine weitere Entlastung erfolgen. Insgesamt wende die Stadt Wien dafür eine Summe von rund 53 Mio. Euro auf, so die Stadträtin.

Die geplante Multifunktionsarena in Neu Marx war Thema der zweiten Anfrage. GR Dr. Markus Wölbitsch-Milan, MIM (ÖVP) fragte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), welche Schritte und Vorgaben dieser als Eigentümervertreter der Stadt Wien bei der Wien Holding setze, um das Projekt weiter voranzutreiben. Hanke hielt in seiner Beantwortung fest, dass derzeit der Veranstaltungsort Wien eine „hervorragende Rolle“ in Europa spiele. So gebe es 300 Veranstaltungen mit rund einer Millionen Besucher*innen alleine in der Wiener Stadthalle, die aber den Anforderungen einer modernen Eventarena aufgrund ihres Alters nicht mehr entspreche. Wien habe den Anspruch, dass die künftige Halle in Wien eine Top-3-Arena in Europa sein solle. Zum Vergleich: Die derzeit großen Arenen in Europa seien die O2 Arena in London und die Accor Arena in Paris mit jeweils 20.000 sowie die Mercedes-Benz Arena mit 17.000 Sitzplätzen – „daran wollen wir in Wien mit unserem Projekt anknüpfen“, sagte Hanke. Gleichzeitig solle das Bauwerk auch eine „architektonische Landmark“ darstellen, das könne das Siegerprojekt bieten. Weiters spiele Nachhaltigkeit, Ökologie und der Klimaschutz eine wichtige Rolle bei Planung, Bau und Betrieb. Auch neue und hohe Standards in der Eventtechnik und Logistik seien sein Anspruch, erklärte Hanke. Ebenso seien die Sicherheitsansprüche in den letzten Jahren stark gestiegen, denen eine alte Halle nicht mehr gerecht werden könne. Es werde deswegen eine internationale Partnerschaft eingegangen, damit nach Errichtung auch internationale Player in Wien gastieren, „und nicht wir selbst die Halle bespielen“. Die Wien Holding habe dank ihrer Größe und Erfahrung die Kompetenz, eine Eventarena in dieser Größenordnung zu entwickeln und zu betreiben.

GRin Ilse Fitzbauer (SPÖ) erkundigte sich in der dritten Anfrage bei Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) nach der Bilanz des im Jahr 2019 eröffneten Frauenzentrums der Stadt Wien, das eine zentrale Beratungs- und Informationsstelle für alle Wienerinnen sei. Laut Gaál werde diese zentrale Anlaufstellte mit kostenlosen und unbürokratischen Beratungen sehr gut angenommen. Die häufigsten Themen, die nachgefragt werden, seien Scheidung, Trennung, psychische Gesundheit, finanzielle Fragen aber auch Gewalt in Beziehungen. Das Frauenzentrum sei aber nicht nur eine Informationsstelle, sondern gleichzeitig auch Drehscheibe zu anderen entsprechenden Vereinen und Organisationen in der Stadt. Seit der Eröffnung des Frauenzentrums konnte in insgesamt 15.300 Beratungen Unterstützung angeboten werden. Von August 2022 bis Juli 2023 fanden durchschnittlich 422 Beratungen pro Monat in unterschiedlichen Formaten statt, der Großteil davon telefonisch. Auch Thementage werden im Frauenzentrum angeboten; beispielsweise im Oktober „Wohnen für Frauen ab 60“ und im November „Frauen und Geld – Beratung zur Existenzsicherung".

In der vierten Anfrage wollte GR Maximilian Krauss, MA (FPÖ) von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig wissen, nach welchen Kriterien Christian Deutsch für dessen neue Position „Strategien und Projekte“ im Kabinett des Bürgermeisters ausgewählt wurde. Ludwig teilte mit, dass Deutsch am 4. September in ein Dienstverhältnis mit der Stadt aufgenommen wurde. Und zwar in die Magistratsdirektion Präsidialabteilung als Leiter des Fachbereichs Strategien und Projekte. Diese Modellfunktion umfasse die direkte Personal- und Fachführung von unterstellten und ausführenden Mitarbeiter*innen, so Bürgermeister Ludwig. Weiters falle darunter die konzeptionelle Bearbeitung von komplexen Problemstellung und die Planung von komplexen Abläufen sowie strategischer Konzepte. Die Leitung der Abteilung sei eine anspruchsvolle Tätigkeit, die umfangreiche Erfahrung erfordere, die Deutsch mitbringe, so Ludwig. Die notwendigen Qualifikationen habe sich Deutsch in seiner breitgefächerten beruflichen Laufbahn angeeignet, unter anderem in seiner jahrelangen Tätigkeit im Wohnservice Wien. (Forts.) nic

