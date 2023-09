VBW-Erfolgsmusical „REBECCA“ erstmals in Großbritannien

Umjubelte Premiere in London, dreizehntes Aufführungsland des legendären Musicalthrillers

Wien (OTS) - Am Montag feierte REBECCA, das Erfolgsmusical der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, umjubelte UK-Premiere im Charing Cross Theatre in London. Es ist dies die dreizehnte Station der VBW-Eigenproduktion und somit ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Geschichte des auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierenden Stücks. In der Regie von Alejandro Bonatto und der Übersetzung von Christopher Hampton (zweifacher-Tony-Awards-Gewinner für „Beste Filmmusik“ und „Bestes Buch“ für SUNSET BOULEVARD und Oscar-Preisträger für das beste adaptierte Drehbuch von „Gefährliche Liebschaften“) und Michael Kunze, begleitet von einem 18-köpfigen Orchester, ist der legendäre Musicalthriller der Erfolgsautoren Michael Kunze & Sylvester Levay (u.a. ELISABETH, MOZART!) nun auch in Großbritannien zu erleben. REBECCA zählt weltweit bisher über zwei Millionen Besucher*innen in 13 Ländern und elf Sprachen. Die englische Spielserie läuft noch bis Ende November, wer nicht so weit reisen möchte, kann die Wiener Produktion im Raimund Theater besuchen, die aufgrund großer Nachfrage dort noch bis 7. Jänner 2024 gezeigt wird.

Wien Holding Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Seit über 25 Jahren lizensieren die VBW überaus erfolgreich ihre Eigenproduktionen in die ganze Welt. Seit der ersten Auslands-Premiere 1996 zählt das Unternehmen mittlerweile über 28 Millionen Zuseher*innen von VBW-Produktionen weltweit in 24 Ländern. Wir sind stolz darauf, dass REBECCA, das bisher in 13 Ländern und elf Sprachversionen gesehen wurde, jetzt endlich UK-Premiere feiern konnte.“

VBW-International & VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Mehr als eine Million Menschen pro Jahr sehen weltweit ein Musical der VBW. Mit der Premiere in London feiert REBECCA einen wichtigen Meilenstein in seiner Geschichte. Über zwei Millionen Menschen haben das Stück weltweit bereits gesehen, nun ist es erstmals auch in Großbritannien zu erleben. Danke an unsere Partner im Charing Cross Theatre, die mit ihrem Einsatz diese Spielserie realisiert haben.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Unseren Musicalthriller REBECCA nun auch in Großbritannien zu erleben, freut uns sehr. Es ist somit erstmals dort zu sehen, wo die Geschichte des Stücks spielt, was diese Premiere zu etwas ganz Besonderem macht. Danke an alle, die tatkräftig mitgeholfen haben, dass diese Produktion im Charing Cross Theatre auf die Bühne gebracht wurde.“

Produktionsfotos Charing Cross Theatre / © Mark Senior: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/zmnwxLBsPSeZcBJ

REBECCA Wien:

https://www.vbw.at/de/presse/presse-musicalvienna

Rückfragen & Kontakt:

VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

Ronacher & Raimund Theater:



Mag. (FH) Monika Bjelik & Mag.a Marina Kubina

Kommunikation Musical

E: monika.bjelik @ vbw.at & marina.kubina @ vbw.at /

T: +43 1 588 30 1513 & 1511 / www.musicalvienna.at