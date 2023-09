Genuss trifft Wellness im neuen Weinhotel Nigl

Neue Destination für ganzjährigen Genussurlaub in Senftenberg im Kremstal.

Senftenberg (OTS) - Nach dem Restaurant, den Weinverkostungsräumen und den Gästezimmern im historischen, 800 Jahre alten Lesehof, hat die bekannte Winzerfamilie Nigl mit einem modernen Weinhotel-Zubau samt Seminarraum und Spa ihr Genuss-Ensemble im Kremstal komplettiert. 29 Zimmer, vom Doppelzimmer bis zur Suite bietet das neue Haus, jedes davon ist mit einer Terrasse ausgestaltet und verfügt über großflächige Fenster, die für eine helle und luftige Atmosphäre sorgen. Das Hotel ist mit dem Herzstück, dem Lesehof, der seit 20 Jahren als Restaurant und Gästehaus betrieben wird, verbunden und in Terrassenform angelegt. Dadurch wirkt das Gebäude leicht und strukturiert, passt sich perfekt in die Landschaft ein und erscheint wie eine bauliche Fortsetzung der darüber liegenden Weinbergterrassen.

Regionale Wertschöpfung

Nachhaltigkeit ist für die Nigls ein zentrales Thema. „Der Lesehof vorne ist die DNA unserer Unternehmungen, das Erdige, das In-Generationen-Denkende,“ sagt Küchenchef Bertram Nigl. „Alles, was dazu gebaut wird, soll sich so anfühlen, als sei es schon immer da gewesen und sich harmonisch in die Landschaft integrieren.“ Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Materialwahl. Dazu gehört neben den Natursteinmauern, die in die Hotel-Fassade eingearbeitet wurden, auch die Verschalung aus Lärchenholz. In den Zimmern und Suiten dominieren natürliche Materialien und regionales Handwerk – wie bei den aus Eichenholz gefertigten Betten mit hochwertigen Taschenfederkern-Matratzen Die Einrichtung ist geradlinig und gemütlich.

Nachhaltig Energie gewinnen

Die Heizung und Kühlung des gesamten Komplexes erfolgt mittels Erdwärmepumpe. So kann man auch den großzügig angelegten Spa-Bereich und den spektakulären Infinity-Pool mit Blick übers Kremstal entspannt genießen. Zwei Saunen mit Aussicht und eine Dampfkabine runden das Angebot ab. Die Energie für die E-Ladestationen in der Tiefgarage wird in Zukunft von einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach gewonnen.

Individuell genießen im Familienbetrieb

Das Weingut Nigl zählt zu den besten des Landes und findet mit der exzellenten Küche des Restaurants sein Pendant. Regelmäßig stehen Weinverkostungen und Events rund um das Thema Wein und Genuss auf dem Programm. Martin Nigl Junior: „Wir bieten die Kombination von Weingut, Hotel und Restaurant mit der gesamten Infrastruktur, sind aber ein individuelles Haus und ein Familienbetrieb. Gerade das schätzen unsere Gäste, die hier in Ruhe gut essen, trinken und sich entspannen wollen“.

Rückfragen & Kontakt:

Bertram Nigl

0664 464 49 99

bertram @ weingutnigl.at

www.weingutnigl.at