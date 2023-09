Wien Holding-Museen: Fast 324.000 Besucher*innen im ersten Halbjahr 2023

Wien (OTS/RK) - Das erste Halbjahr 2023 war für die vier Museen der Wien Holding – Haus der Musik, Mozarthaus Vienna, Kunst Haus Wien und Jüdisches Museum Wien – eines der erfolgreichsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Über insgesamt 323.910 Gäste durften sich die vier Häuser zwischen Jänner und Juni 2023 freuen. Das sind die besten Ergebnisse seit dem Vor-Corona-Jahr 2019, als alle vier Museen Besucherrekorde verzeichnen konnten. Die meisten Gäste verbuchte, wie auch in den Vorjahren, das Haus der Musik für sich, knapp gefolgt vom Mozarthaus Vienna.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Museen nach zwei sehr schwierigen Jahren im ersten Halbjahr 2023 wieder voll durchstarten konnten. Das eindrucksvolle Ergebnis zeigt, dass die Wien Holding-Museen mit ihren zahlreichen Ausstellungshighlights unsere Besucher*innen Jahr für Jahr begeistern“, freut sich Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

Haus der Musik

Das Haus der Musik steht weiterhin an der Spitze der beliebtesten Wien Holding-Museen. Insgesamt 100.608 Besucher*innen erkundeten im ersten Halbjahr 2023 das Klangmuseum. Neben den beliebten Installationen wie dem Virtuellen Dirigenten und der Sonotopia-Etage begeisterten die zwei Sonderausstellungen „BEETHOVEN // OPUS 360“ und „Beethovens Hörverlust“. Außerdem lockte das Haus der Musik zahlreiche Gäste mit unterhaltsamen Kinderkonzerten oder im Rahmen der Live On Stage-Reihe mit populären Singer-Songwriter*innen und Indie-Künstler*innen an.

Kunst Haus Wien

Das Kunst Haus Wien mit dem Museum Hundertwasser, der größten permanenten Hundertwasser-Schau weltweit im Kontext zeitgenössischer Kunst, zählte zwischen Jänner und Juni 2023 insgesamt 63.884 Gäste, die spannende Wechselausstellungen wie „Unseen Places“ und „Mining Photography“ besuchten. Die ausgezeichnete Besucherbilanz beweist, dass die Positionierung des Kunst Haus Wien als „grünes Museum“ mit dem geschärften Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Kunst mit ökosozialen Zukunftsfragen und Hundertwasser von den unterschiedlichen Zielgruppen weiterhin sehr gut angenommen wird. Seit Anfang Juni 2023 ist das Museum wegen einer nachhaltigen Modernisierung geschlossen. Im Rahmen der Outdoor-Ausstellung CLOSE/D im öffentlichen Raum im und um das Community Center TRÖSCH III bietet das Kunst Haus Wien seit 28. Juni 2023 noch bis Ende Oktober 2023 ein kostenfreies Veranstaltungsprogramm zum Mitmachen.

Mozarthaus Vienna

100.476 Besucher*innen erkundeten im ersten Halbjahr 2023 das Mozarthaus Vienna mit der einzigen heute noch erhaltenen Wohnung Mozarts in Wien. Neben der Sonderausstellung „Cherubino alla vittoria!“, die in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus entstanden ist, bot das Museum auch wieder Workshops für Kinder sowie zahlreiche Konzerte im Konzertsaal des Mozarthaus Vienna an. Einen Besucherrekord verzeichnete das Museum bereits im Jänner 2023 bei seinem Tag der offenen Tür: Rund 2.200 Menschen ließen sich von bei freiem Eintritt von einem bunten Programm mit Workshops und Lesungen begeistern.

Jüdisches Museum Wien

Auch das Jüdische Museum Wien konnte bis Juni 2023 eine überaus erfreuliche Besucherbilanz ziehen. Insgesamt besuchten 58.942 Menschen das Museum mit den zwei Standorten Dorotheergasse und Judenplatz. Spannenden Ausstellungen wie „100 Missverständnisse über und unter Juden“, die im Juni 2023 von Bundespräsident Alexander van der Bellen besucht wurde, sowie die Ausstellung „Schuld“ begeisterten das Publikum. Derzeit wird auch die Ausstellung „Ouriel Morgensztern. Rendezvous in Wien“, die erstmals im Oktober 2021 im Jüdischen Museum Wien präsentiert wurde, in Bogota sowie in Medellin, Kolumbien gezeigt. Seit Mai 2023 erweiterte das Jüdische Museum Wien sein Angebot um ein kuratiertes Schaufenster im Museum Dorotheergasse, das für alle zugänglich ist und ein offenes Museumserlebnis im Vorbeigehen ermöglicht. In regelmäßigen Abständen werden Objekte aus den Sammlungen des Museums gezeigt, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen.

