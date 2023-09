Ausstellung „Kunst am Bau“ im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - Eine neue Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Kunst am Bau in Hietzing“ kann im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) im Zeitraum von Freitag, 22. September, bis Mittwoch, 20. Dezember, betrachtet werden. Die Eröffnung der Schau findet am Freitag, 22. September, um 18.30 Uhr im Festsaal des Museums (im 1. Stock) statt. In weiterer Folge ist jeweils Samstag (von 14.00 bis 17.00 Uhr) und Mittwoch (von 14.00 bis 18.00 Uhr) ein Besuch möglich. Der Eintritt ist gratis. An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen bleiben die Räume gesperrt. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Ewald Königstein, erteilt Auskünfte per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Das Museum beschreibt das Projekt: „Die Ausstellung ‚Kunst am Bau in Hietzing‘ zeigt rund 100 Werke die nach 1945 in Hietzinger Gemeindewohnanlagen entstanden sind – sowohl frei stehende Plastiken als auch viele Hauszeichen (vor allem Mosaike), einige großflächige Wandbilder, wandgebundene Reliefs und sonstige Arbeiten. Auch weniger bekannte Beispiele aus anderen öffentlichen Einrichtungen und aus privaten bzw. genossenschaftlichen Wohnanlagen werden gezeigt. Auf den insgesamt 18 Tafeln sind nicht nur die Fotos der Objekte zu sehen, sondern auch Kurz-Informationen zu den Sujets und Motiven, zum Lokal-Bezug sowie zu einigen Künstlerinnen und Künstlern. Kurator der Ausstellung ist Gerhard Jordan, der Geschichte und Kunstgeschichte studiert hat und sich ehrenamtlich für das Thema interessiert. Er hat 2012 auch eine Ausstellung zur ‚Kunst am Bau‘ im 21. Bezirk im dortigen Bezirksmuseum gestaltet.“ Angaben über das Bezirksmuseum Hietzing im Internet: www.bezirksmuseum.at.

