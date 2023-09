Nicht vergessen: Der FSW-Demenzbus geht wieder auf Tour

Anlässlich des Welt-Alzheimertags tourt der Bus von 21.9 bis 23.9 in Wien – Start Erklärvideo zum Thema Demenz

Wien (OTS) - Am Welt-Alzheimertag startet der Fonds Soziales Wien (FSW) seine Veranstaltungsreihe „Demenzbus on tour“. Bereits zum zweiten Mal ist der Demenzbus im Einsatz: von Donnerstag, 21. September bis Samstag, 23. September informieren die FSW-Mitarbeiter:innen zu Pflege- und Betreuungsangeboten von 9:00 bis 15:00 Uhr.



Zum Auftakt erklärt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler: „Mit unserem Demenzbus holen wir das Thema Demenz aus der Tabuzone und informieren Betroffene und deren Bezugspersonen über die vielen Möglichkeiten der Betreuung und Begleitung. Denn mit Demenz wird das Leben zunehmend zur Herausforderung – für Betroffene ebenso wie für Angehörige. In der Pflege und Betreuung hat das Thema seit Jahren einen besonderen Stellenwert. Um auch in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein für die Erkrankung zu schaffen, tourt der Fonds Soziales Wien heuer bereits zum zweiten Mal mit dem Demenzbus durch Wien.“

Abwechslungsreiches Programm für alle Wiener:innen

Neben Informationen zu den Pflege- und Betreuungsangeboten durch die Mitarbeiter:innen des FSW-Kund:innenservice, richtet sich ein abwechslungsreiches Programm an alle Wiener:innen. Peter Willroider, Abteilungsleiter im Fachbereich Pflege und Betreuung im FSW und als Vertreter des Landes Wien in der nationalen Demenzstrategie tätig, betont: „Die Diagnose Demenz fordert nicht nur Betroffene, sondern auch Betreuer:innen und Angehörige. Neben Informationen und Beratung, setzen wir dieses Jahr Schwerpunkte zu den Themen Bildung, Freizeit und Toleranz.“



Donnerstag, 21. September 2023 – Themenschwerpunkt Demenz und Bildung

Erster Halt des Demenzbusses ist die Fachmittelschule und Polytechnische Schule Wien 3: Mitarbeiter:innen des FSW-Bildungszentrums informieren etwa zu Aus- und Weiterbildungen, Fördermöglichkeiten und zum Freiwilligen Sozialjahr. Im Rahmen dieses Themenschwerpunktes ist es Ziel, den Schüler:innen das Thema Demenz näherzubringen.

Freitag, 22. September 2023 – Themenschwerpunkt Demenz und Freizeit

Der Demenzbus wird am Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr direkt im Tiergarten Schönbrunn im Einsatz sein. Tiergarten-Besucher:innen können sich nicht nur über die FSW-Leistungen informieren, sondern können auch an einer Demenzfreundlichen Führung teilnehmen (Beginn 12:00 Uhr, begrenzte Teilnehmer:innen-Anzahl, Anmeldung direkt beim Demenzbus, Voraussetzung: gültige Eintrittskarte).

Samstag, 23. September 2023 – Themenschwerpunkt Demenz und Toleranz

Den Abschluss der dreitägigen Tour macht das Format „Saturdance“ der Brunnenpassage: Von 13:00 bis 15:00 Uhr laden wir Interessierte ein bei „Dancing our rhythms“ teilzunehmen und so schwungvoll den Samstag Nachmittag zu genießen.

FSW-Kund:innenservice: Informationen und Beratung mitten in Wien

Das FSW-Kund:innenservice steht an 365 Tagen des Jahres den Wienerinnen und Wienern telefonisch zur Verfügung, für persönliche Termine stehen die FSW-Beratungszentren zur Verfügung. „Nicht nur die Leistungen für die Wiener:innen passen sich neuen Bedarfen und Anforderungen an. Auch die Art und Weise wie wir interessierte Wiener:innen erreichen können, hat sich geändert: wir gehen aktiv auf die Menschen zu und informieren sie genau dort, wo sie sind: in Einkaufs- oder Gesundheitszentren, bei Banken oder im Sommer im Freibad. Neben der mobilen Beratung, tourt nun der Demenzbus zum zweiten Mal in Wien und setzt ein sichtbares Zeichen um das Thema Demenz aus der Tabuzone zu holen“, erklärt Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Kund:innenservice.



Erklärvideo Demenz

Am Welt-Alzheimertag präsentiert die Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien und Leiterin der Stabstelle Senior:innen im Fonds Soziales Wien, Sabine Hofer-Gruber, den animierten Erklärfilm Demenz. Der Film trägt damit zur Entstigmatisierung und zur Aufklärung bei. Sabine Hofer-Gruber erklärt den Hintergrund dazu: „Bewusstsein für die Anliegen und Herausforderungen von Menschen mit Demenz zu schaffen, ist die Voraussetzung für ein gutes Leben mit Demenz. Mit dem Erklärvideo können wir niederschwellig viele Menschen erreichen und die Menschen sensibilisieren, auf ihre Mitmenschen mit Demenz zu achten. Es geht darum, dass sich die Bevölkerung mit dem Thema Demenz auseinandersetzt, die Bedarfe von Betroffenen versteht und ihnen offen und ohne Scheu gegenübertritt.“

Das Video wird ab 21.9. online unter seniorinnen.wien, bei ausgewählten Veranstaltungen und Schulungen zu sehen sein.

