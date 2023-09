Grüne Wien/Öztaş für Förderstopp an die Freiheitliche Jugend Wien

Keine Steuergelder an anti-demokratische Jugendorganisationen

Wien (OTS) - „Das von der Freiheitlichen Jugend verbreitete Propagandavideo mit abscheulichen Hetz-Inhalten darf nicht mit Wiener Steuergeldern gefördert werden“, fordert Ömer Öztaş, Jugendsprecher der Grünen Wien. Die Jugendorganisationen der im Wiener Landtag vertretenen Parteien werden jährlich von der Jugendabteilung MA13 gefördert. Im Vergleich zu anderen Jugendvereinen müssen sich Jugendorganisationen der Parteien nicht an die Fördervoraussetzung „Demokratie- und Menschenrechtsbewusstsein, insbesondere betreffend Partizipation, (Gewalt-)Freiheit und soziale Gerechtigkeit“ halten.

„Es kann nicht sein, dass sich jeder Kleingartenverein bei der Förderung an demokratische Grundwerte halten muss - was begrüßenswert ist - jedoch für die Jugendorganisationen der Parteien diese nicht gelten. Das ist eine pure Veräppelung der Bürger:innen und das versteht niemand!“ kritisiert Öztaş. Er fordert den Jugendstadtrat auf, hier nachzubessern und im Falle des Verstoßes die Gelder für die Parteijugend zu streichen. „Wir werden jedenfalls im Gemeinderat dazu eine Anfrage und einen Antrag einbringen und an die Vernunft der rot-pinken Stadtregierung appellieren“, fährt Öztaş fort. Die Wiener Landesorganisation der Freiheitlichen Jugend gehört zu den größten und pflegt intensiven Kontakt in rechtsextreme Szenen.

