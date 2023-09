Im neuen Wien Museum: „trude & töchter“ bitten zu Tisch

Die Fotografin Trude Fleischmann (1895–1990) ist Namensgeberin für die Gastronomie im neuen Wien Museum am Karlsplatz.

Wien (OTS) - Mit dem Namen trude & töchter für die Museumsgastronomie am Karlsplatz würdigen das neue Wien Museum und der Lokalbetreiber GOURMET die großartige Fotografin Trude Fleischmann. Die gebürtige Wienerin war eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit, die das klassische Männerfach der Fotografie nachhaltig beeinflusste.

trude, das Restaurant mit Gastgarten, bittet in entspannter Atmosphäre zu Tisch und serviert moderne, hochwertige Wiener Küche. & töchter laden in die Café-Bar und auf den Balkon im Terrassengeschoss. Hier trifft der Geschmack Wiens auf den Zeitgeist und das starke Selbstverständnis der neuen Generation. trude & töchter, die urbane Gastronomie am Karlsplatz, wird zeitgleich mit dem Museum Anfang Dezember eröffnet, und auch außerhalb der Museumsöffnungszeiten zum Genießen einladen.

„Trude Fleischmann ist eine der größten Fotografinnen des 20. Jahrhunders. Wir als Wien Museum sind stolz darauf, eine umfangreiche Sammlung ihrer Werke für die Öffentlichkeit bewahren zu können. Im Restaurant trude wird Fleischmann mit ihren Fotografien lebendig und präsent sein – passend zum Lokal, das ein Treffpunkt für alle sein wird – offen, inklusiv und mit eigenständiger Strahlkraft.“ Matti Bunzl, Wien Museum

„Die großartige Namensgeberin für trude & töchter inspiriert uns. Wir möchten die Gastronomie im neuen Wien Museum zum verlängerten Wohnzimmer unserer Gäste machen, wo sie sich unkompliziert treffen, gemeinsam essen, lachen und reden oder auch ihre kulturellen Erlebnisse miteinander teilen können. trude & töchter bietet den passenden Raum dafür – gemütlich, modern, mit einem der urbansten Plätze der Stadt vor der Tür. Wir bieten dazu unkomplizierte Wiener Küche aus hochwertigen, natürlichen Lebensmitteln, die zum Bleiben und Genießen einlädt.“ Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET.

Trude Fleischmann war für ihre Portrait- und Modefotografie, ihre Bewegungsstudien sowie die Aufnahmen von Wolkenkratzern und Straßenschluchten aus ungewöhnlichen Perspektiven bekannt. Sie wurde 1895 in Wien geboren, musste nach 1938 emigrieren und starb 1990 in den USA. Das Wien Museum verfügt über eine große Sammlung von Fleischmanns Werken.

