Wien: Nächtigungsumsatz im Juli bei 110,2 Mio. Euro, August mit 1,6 Mio. Nächtigungen

Wien (OTS/RK) - Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe betrug im heurigen Juli 110,2 Millionen Euro und lag damit um 29% über dem Vorjahr. Zwischen Jänner und Juli erwirtschafteten die Betriebe rund 622 Millionen Euro. Der August erreichte 1,6 Millionen (+14%) Gästenächtigungen. Seit Jahresbeginn wurden 10,9 Millionen (+39%) Übernachtungen gezählt.

Den August 2023 schloss Wien mit 1.646.000 Nächtigungen und einem Plus von 14% zum Vergleichsmonat 2022 ab. Zwischen Jänner und August verzeichnete die Bundeshauptstadt 10.880.000 Übernachtungen – das bedeutet einen Zuwachs von 39% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Summe erwirtschafteten die Betriebe in diesem Zeitraum rund 622 Millionen Euro. Mit 320.000 Übernachtungen (+11%) führt Deutschland die Liste der Top-10-Märkte im August an, gefolgt von Österreich (214.000, -2%), Italien (135.000, +18%), den USA (81.000, +5%), Spanien (72.000, +19%), Polen (63.000, +23%), Frankreich (56.000, +15%), Großbritannien (55.000, +11%), Israel (41.000, +26%) sowie der Schweiz (28.000, +11%).

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Juli 110.245.747 Euro – das bedeutet einen Zuwachs von 29% zum Vergleichsmonat 2022. Im Zeitraum Jänner bis Juli konnten die Betriebe 621.961.000 Euro erwirtschaften – ein Plus von 61% zum Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelzimmer betrug im August rund 74% (8/2022: rund 72%), jene der Betten 58,6% (8/2022: 56,7%). Im bisherigen Jahresverlauf (Jänner bis August) lag die Zimmerauslastung bei rund 66% (1-8/2022: rund 53%), die Bettenauslastung bei 51,9% (1-8/2022: 42,1%). Insgesamt waren im August etwa 72.100 Hotelbetten in Wien verfügbar – das waren um 5.000 Betten (+7,6%) mehr, als im August 2022 angeboten wurden.

