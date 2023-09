Reminder: Einladung zum hybriden Pressegespräch Gemma boostern: COVID-19 in Schach halten

Wien (OTS) - Sind wir mittlerweile nicht schon alle gegen COVID-19 immun? Leider nein! Aktuell haben vermutlich viele keinen ausreichenden Schutz mehr. Die Schule hat wieder begonnen, die Menschen sind aus dem Urlaub zurück und halten sich wieder vermehrt in Innenräumen auf. Freie Bahn für das Virus also. Um die Auswirkungen von COVID-19 in Grenzen zu halten, wurde kürzlich der erste Impfstoff gegen die Variante XBB zugelassen, die Impfempfehlungen des NIG upgedatet.

Wer soll sich nun mit dem neuen Impfstoff impfen lassen?

Und was ist mit jenen, die keine Grundimmunisierung haben?

Wirkt der Impfstoff überhaupt noch gegen die gerade aufkommenden Varianten?

Und wie geht es nach dieser Impfung weiter?



Diese und andere Frage beantworten Expert:innen beim hybriden Pressegespräch am 21. September.

Datum: 21. September 2023, 09:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien oder

Link zum Livestream

Meeting-ID: 939 6032 0696

Kenncode: 210923

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied

Vorstandsmitglied der Wiener Ärztekammer

Dr. Otfried Kistner

Internationaler Impfexperte

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM

Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

