Privat-Unternehmer etablieren erste Ausbildung für Photovoltaik-Projektentwickler

Weil es sonst niemand macht: Grünstromexperten Richard König, Lukas Nemec und Lorenz Edtmayer gründen New Energy Campus um Fachkräftemangel in der PV-Branche zu begegnen.

Da der Bedarf an erneuerbaren Energien steigt, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte, die sowohl in Theorie als auch in der Praxis geschult sind. Wir hoffen, durch dieses Pionierprojekt, den Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der boomenden Solar- und Photovoltaik-Branche in Österreich decken zu können Lorenz Edtmayer, CEO & Founder, DISRUPT P ONE GmbH 1/2

Die Energiewende ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind überzeugt davon, dass wir unsere Klimaziele in Österreich nur erreichen können, wenn wir auch ausreichend Fachkräfte haben, die die dazu benötigen erneuerbaren Kraftwerke Realität werden lassen können. Nachdem offenbar sonst niemand daran denkt, in diesem Spezialgebiet ausreichend Ausbildungsplätze zu generieren, und um dabei auch unseren Beitrag zu leisten, diesen aufkommenden Bedarf zu decken, haben wir den New Energy Campus, gemeinsam mit Disrupt, gegründet Richard König & Lukas Nemec, Gründer Enery 2/2

Wien (OTS) - Richard König, Lukas Nemec und Lorenz Edtmayer, die Gründer des New Energy Campus, freuen sich, die Eröffnung des ersten Lehrgangs zum zertifizierten Solar/Photovoltaik-Projektentwickler im Oktober 2023 bekannt zu geben. In Zusammenarbeit mit Enery und DISRUPT P ONE bietet das Programm eine umfassende, praxisorientierte Ausbildung, um dem wachsenden Fachkräftebedarf in der Photovoltaik-Branche gerecht zu werden. Die Initiative folgt auf das signifikante Wachstum der Photovoltaik-Kapazität in Österreich, die 2022 erstmals die jährliche Errichtung von über 1 Gigawatt an Photovoltaik-Anlagen verzeichnete. Weitere Expansion ist geplant, wodurch der Fachkräftebedarf weiter steigt.

Warum diese Ausbildung?

Die Ausbildung erfüllt einen dringenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Das Zusammenspiel von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung steht im Zentrum des Lehrplans. Die Ausbildung wird im Herbst 2023 beginnen und ist Teil einer umfassenden Strategie, die sich auf erneuerbare Energien als einen der Hauptwachstumstreiber für die österreichische Wirtschaft fokussiert.

Praxisorientierte Ausbildung

Der New Energy Campus bietet eine praxisorientierte Ausbildung im Bereich der erneuerbaren Energien, speziell Photovoltaik. Der Lehrgang kombiniert theoretische Schulungen in Wien mit praktischen Erfahrungen in Kraftwerken in ganz Österreich. Teilnehmer erhalten nach Abschluss eine Zertifizierung und profitieren von Partnerschaften mit Branchenführern sowie Expertenvorträgen. Das Programm ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an spezialisierten Projektentwicklern und deckt alle relevanten Aspekte von der Standortwahl bis zur Wirtschaftlichkeitsrechnung ab.

Kursdauer und -details

Der Lehrgang geht über 5 Monate mit 16 vor Ort Kurstagen (jeweils Freitag und Samstag) einer Projektarbeit und Exkursionen. Die Kosten betragen 3.900€ pro Teilnehmer, exklusive Reise- und Übernachtungskosten, mit Förderungsmöglichkeiten durch WAFF/AMS usw.

Wer sollte sich bewerben?

Das Programm richtet sich an alle, die bereits erste Erfahrungen in der erneuerbaren Energiesektor gemacht haben oder eine Karriere in diesem zukunftsträchtigen Bereich anstreben.

Bewerbungsverfahren

Die Bewerbungsphase hat bereits begonnen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Bei Interesse, bitte Bewerbung an: office@newenergycampus.com

Österreichs Solarboom erfordert Fachkräfte

„ Da der Bedarf an erneuerbaren Energien steigt, brauchen wir qualifizierte Fachkräfte, die sowohl in Theorie als auch in der Praxis geschult sind. Wir hoffen, durch dieses Pionierprojekt, den Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der boomenden Solar- und Photovoltaik-Branche in Österreich decken zu können “, erklärt Lorenz Edtmayer, CEO & Founder, DISRUPT P ONE GmbH.

„ Die Energiewende ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind überzeugt davon, dass wir unsere Klimaziele in Österreich nur erreichen können, wenn wir auch ausreichend Fachkräfte haben, die die dazu benötigen erneuerbaren Kraftwerke Realität werden lassen können. Nachdem offenbar sonst niemand daran denkt, in diesem Spezialgebiet ausreichend Ausbildungsplätze zu generieren, und um dabei auch unseren Beitrag zu leisten, diesen aufkommenden Bedarf zu decken, haben wir den New Energy Campus, gemeinsam mit Disrupt, gegründet ", sagen Richard König & Lukas Nemec, Gründer Enery.

Kursdetails

Ort: Theoretische Ausbildung in Wien und Praxismodule in Solar/PV-Kraftwerken in ganz Österreich

Dauer: 5 Monate mit 16 vor Ort Kurstagen, jeweils Freitag und Samstag, einer ausführlichen Projektarbeit und Exkursionen

Kosten: 3.900€ pro Teilnehmer, Förderungen durch WAFF/AMS möglich

Module: Von PV-Technologie, über Rechtliche Rahmenbedingungen bis hin zu wirtschaftlichen Grundlagen und Praxisprojekten

Über Enery und DISRUPT P ONE

Enery ist ein junges, gründergeführtes Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen fokussiert. Unser Ziel ist es die Energiewende in Zentraleuropa voranzutreiben und langfristigen, leistbaren und zuverlässigen Grünstrom an unsere Kunden zu liefern. Aktuell betreiben wir an 57 Standorten fast 300 MW an Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken, die c. 180,000 Haushalte mit grünem Storm beliefern

DISRUPT P ONE, ein Joint Venture der DISRUPT Holding und der ATREH Beteiligungsholding. DISRUPT Holding ist ein in der DACH-Region aktives Beteiligungsunternehmen, das von Lorenz Edtmayer, dem "Österreichischen Unternehmer des Jahres" und Serial Entrepreneur, geründet und geleitet wird. Das Unternehmen hat ein breit gefächertes Portfolio und investiert in verschiedene Bereiche wie Technologie, Software, Immobilien, Startups, Medien, Gesundheit, Energie, HR und Sport. Mit seiner vielseitigen Expertise und unternehmerischen Führung hat DISRUPT Holding das Ziel, innovative und aufstrebende Unternehmen zu unterstützen und ihre Wertschöpfung zu maximieren. DISRUPT P ONE unterstützt dieses Bildungsprojekt und plant, im Bereich der erneuerbaren Energien auch in der Beteiligungsstrategie gemeinsame Wege zu gehen.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen oder Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website www.newenergycampus.com oder kontaktieren Sie Lorenz Edtmayer.



Lorenz Edtmayer

E: le @ disruptholding.com

T: +43 676 843 223 210