Balloon-Events steigt im Ausseerland auf

Die Event-App macht auf intuitive Weise mit Karten und Augmented Reality Veranstaltungen sichtbar.

Steiermark (OTS) - Veranstaltungen mit Hilfe von Augmented Reality im Ausseerland finden: Das ist ab 26. September 2023 dank der innovativen Veranstaltungs-App Balloon-Events möglich. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebendigkeit und Vielfältigkeit der Region eindrücklich sichtbar zu machen. Vorgestellt wird die App eines heimischen Start-ups bei einer gemütlichen Schifffahrt mit zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien,Vereinen und Bevölkerung. Moderiert wird der Event durch Herbert Gasperl. Bei der Präsentation wird auch die zu erwartende Wirkung der App auf die Region besprochen. Dass Balloon-Events gerade im Ausseerland zum ersten Mal aufsteigen kann, ist dem Engagement und der guten Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Ausseerland

Salzkammergut, vertreten durch Pamela Binder, zu verdanken.

“ Wir wollen den Menschen in der Region ein Werkzeug in die Hand geben, um ihre eigene Umgebung neu und anders zu entdecken ”, sagt Severin Althann, Mitgründer von Balloon-Events. Die App zeigt den User:innen im Ausseerland mittels Karte und Augmented Reality auf einen Blick, was sie in ihrer unmittelbaren Umgebung erleben und wo sie Menschen im “echten Leben” treffen können. Die traditionelle Veranstaltungsliste wird durch eine Karte ersetzt, welche Nutzer:innen von einer Veranstaltung zur nächsten führt. Sie werden dazu inspiriert, Veranstaltungen für sich zu entdecken und animiert, an diesen teilzunehmen. Im Augmented Reality Modus blicken die Betrachter:innen mittels der Smartphone-Kamera in die Umgebung und sehen die Veranstaltungen in Form von Luftballonen in die Umgebung projiziert. Auf diese Art und Weise wird sofort klar, wo welche Veranstaltung stattfindet. Aktualisierungen von Veranstaltungsdaten werden nahezu in Echtzeit veröffentlicht. Programmänderungen oder Verschiebungen beispielsweise werden über die App unmittelbar am Smartphone angezeigt.

Die Gründer von Balloon-Events haben die Problematik gesehen, dass zahlreiche, vor allem kleine Veranstaltungen im ländlichen Raum gerne noch besser sichtbar wären. Der Fokus der App liegt deshalb nicht auf der Größe von Veranstaltungen, sondern auf zeitlicher und örtlicher Nähe. Eine kleine Literaturveranstaltung in meiner Umgebung ist oft relevanter als das Literaturfestival in Wien. Die User:innen sind mit Balloon-Events somit stets bestens über alle Veranstaltungen im Ausseerland informiert. Die App macht deutlich, wie viele Veranstaltungen in der eigenen Umgebung wirklich stattfinden – und amit, wie lebendig und vielfältig die Region ist. Eine Vitalität, die auch Unternehmen im Ausseerland zugutekommt, um sich noch stärker als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Denn ob eine Region lebendig ist oder nicht, ist ein nicht zu unterschätzendes Argument für Arbeitnehmer.

Balloon-Events ist ein von der FFG gefördertes Projekt.

Kommen Sie zu unserem Launch-Event und sehen Sie, wie Balloon-Events Veranstaltungen in der Gegend sichtbar macht und damit zur Attraktivität der Region beiträgt.

Datum: 26.09.2023, 11:40 - 13:40 Uhr

Ort: Musik Pavillion, Grundlsee, Gegenüber des Unimarkts, Parkplätze vorhanden, Anreise mit Bus möglich

Bräuhof 42, 8993 Grundlsee, Österreich

