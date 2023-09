LEBENSART - Genuss beginnt im Kopf

Morgen erscheint die neue Ausgabe der LEBENSART - Magazin für nachhaltige Lebenskultur

St. Pölten (OTS) - Heute geht’s um die Wurst. Oder ohne sie. Was den echten Geschmack ausmacht, egal ob man mit oder ohne Fleisch kocht, erzählt in dieser Ausgabe Gernot Kulhanek – ein Koch, der ein richtiger Gaumenkünstler ist. Auch Energie darf nicht fehlen. Sie steckt in ausgezeichneten Proteinquellen, die eine gesunde Ernährung ausmachen, und in Menschen, die ihre Lebensmittelversorgung mitgestalten. Auch unsere tierischen Familienmitglieder sollen nicht zu kurz kommen: Wir berichten, was dafür und was dagegenspricht, Ihren Hund Fliegen fressen zu lassen.

Folgende Themen finden Sie noch in dieser LEBENSART:

Raus aus Gas. Wo ein Wille, da sind Wege.

Häuser gut einpacken. Wohlig temperiert das ganze Jahr.

Aus der Bahn geworfen. Wie wir persönliche Krisen meistern.

Pralinen, Chips und Kummerfalten. Wenn Essen zum Trostpflaster für seelische Wunden wird.

Die Zukunft gehört ins Museum! Sehenswertes zum Thema Nachhaltigkeit.

Mama, Papa, was ist Klimawandel? Kinderbücher, die beim Erklären helfen.

