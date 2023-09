Der Laser-TV von Hisense erweitert mit dem weltweit ersten faltbaren Laser-TV L5K weiterhin die Grenzen der Szenarien für Smart Home Living

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, der globale Konzern für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute zusammen mit globalen Unternehmen wie Leica Camera, Texas Instruments, Nichia und anderen am vierten Global Laser Display Industry Forum in Qingdao, China, teilgenommen.

Mit einer Rede mit dem Titel „Szenarien blühen auf, Laserdisplay eröffnet die beste Ära" präsentierte Dennys Li, Präsident von Hisense Visual Technology, die szenariogesteuerte Strategie von Hisense für das Laser-TV. In seiner Keynote stellte Dennys Hisenses Weg vor, eine globale Innovation für Laser-TV voranzutreiben, beginnend mit dem weltweit ersten 100-Zoll-Laser-TV im Jahr 2014, der für das globale Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung war. Im Jahr 2023 brachte Hisense den weltweit ersten 8K-Laserfernseher auf den Markt und leitete damit die Branche in die 8K-Ära ein. Das Unternehmen setzt seine Innovationen mit Durchbrüchen bei verbraucherorientierten Produkten fort, die auf seinen führenden Patenten, internationalen Standards und seiner Qualität basieren.

Die Erfüllung der Verbraucherbedürfnisse in verschiedenen Situationen des täglichen Lebens durch personalisierte Produkte und Dienstleistungen ist ein zentraler Wert der von Hisense hergestellten Produkte. Mit dem Fokus, der steigenden Nachfrage nach übergroßen Bildschirmen zu Hause gerecht zu werden, stellte Hisense heute den weltweit ersten faltbaren Laser-TV L5K vor, der dank der Laser-Engine LPU der nächsten Generation echte Farben bietet und Verbrauchern das Kinoerlebnis mit IMAX Enhanced auf großen Bildschirmen bietet für das Wohnzimmer, das problemlos durch eine Tür passt und gleichzeitig für die Augen des Verbrauchers angenehm ist.

Die Zunahme von Szenarien für intelligentes Wohnen beschleunigte auch die kollaborative Innovation von Industrieketten und hat sich im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Im Juli letzten Jahres ging Hisense eine strategische Partnerschaft mit der Leica Camera AG ein, einem führenden Unternehmen im Bereich hochwertiger optischer Linsen, und entwickelte gemeinsam den ersten Leica Laser-TV, der diese Woche in China auf den Markt kommen wird.

Der Laser-TV ist führend in der High-End-Fertigung für die Globalisierung von Hisense. Mit einer Abdeckung von mehr als 40 Ländern und Regionen werden die Laser-TVs von Hisense in über 250 Mainstream-Kanälen verkauft, darunter Bestbuy und COSTCO in den USA und BOULANGER in Frankreich.

Um das Wachstum und die Expansion der globalen Laserdisplay-Industrie kontinuierlich voranzutreiben, wird Hisense seine globalen Vertriebsressourcen voll ausschöpfen und sich unerschütterlich dazu verpflichten, in die innovative Entwicklung von Laserdisplays zu investieren, tiefe Allianzen zu schmieden und mit allen Partnern die Zukunft zu gestalten.

