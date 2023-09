„Die große Silvester Show“ mit Hans Sigl und Francine Jordi

Eurovisions-Show zum Jahreswechsel in ORF 2, im Ersten und SRF 1

Wien (OTS) - Auch in diesem Jahr dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf „Die große Silvester Show“ freuen. Moderator Hans Sigl wird wieder gemeinsam mit Francine Jordi durch das Programm der Eurovisions-Show führen und bei bester Partystimmung mit den Gästen und dem Fernsehpublikum ins Neue Jahr feiern. Ausgestrahlt wird „Die große Silvester Show“ am Sonntag, dem 31. Dezember 2023, ab 20.15 Uhr in ORF 2 im Ersten und auf SRF 1.

„Die große Silvester Show“ ist eine Koproduktion zwischen BR, SRF und ORF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks. Produziert wird die Sendung von der Kimmig Entertainment GmbH.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at