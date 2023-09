ÖGB-Schumann: „Investitionen in Elementarpädagogik überfällig!“

Keine Akzeptanz für Marketingschmäh der Bundesregierung auf Kosten der Beschäftigten

Wien (OTS) - „Die von der Bundesregierung angekündigte Investition für die Kinderbetreuung ist gut, jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man hört, was die Kolleginnen und Kollegen von ihrem Arbeitsalltag erzählen“, kommentiert ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Korinna Schumann die von der younion _ Die Daseinsgewerkschaft am Dienstag präsentierten Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Elementarpädagoginnen und -pädagogen. „Die Bundespolitik ignoriert seit Jahren die Sorgen und Nöte der Beschäftigten. Es ist also kein Wunder, dass 94 Prozent der Befragten angeben, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren weiter zugenommen hat“, so die Gewerkschafterin weiter. Ein Marketingschmäh – als die sich frühere Investitionsankündigungen seitens der Regierung entpuppt haben – auf Kosten der Beschäftigten werde der ÖGB nicht akzeptieren.

Völlig unverständlich ist für Schumann vor allem, dass offenbar Stellen nicht nachbesetzt werden, wie 66 Prozent der Befragten betonen. „Wer Stellen nicht nachbesetzt, verhöhnt in Wahrheit die Beschäftigten, die jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie die Arbeitsbelastung schaffen. Einerseits die Stellen nicht nachzubesetzen und andererseits von den Beschäftigten Überstunden noch und nöcher einzufordern, ist grotesk“, so Schumann und verweist auf die auch in der Umfrage erwähnten gefährlichen Situationen für Kinder durch den akuten Personalmangel. „Wir sind schon gespannt, wer am Ende schuld ist, wenn in den Kindergärten wirklich etwas passiert. Die Beschäftigten, die so wichtige Arbeit leisten, sind es jedenfalls nicht“, schließt Schumann und unterstützt die Forderungen der younion.

* Einheitliche Ausbildung und Bezeichnung für das unterstützende Personal (Assistentinnen und Assistenten) in ganz Österreich

* Reinigungspersonal, um unsere Assistent:innen zu entlasten

* Administratives Personal, um die Leiter:innen zu unterstützen

* Multiprofessionelle Teams mit diversem Fachpersonal in ganz Österreich

* Aus- und Weiterbildungsoffensive in ganz Österreich

* Mehr Personal und weniger Kinder in den Gruppen

* Mehr Geld: 1 Prozent vom BIP für elementare Bildung und mindestens eine Milliarde jährlich

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB Kommunikation

Martin Mandl

0660 5212646

martin.mandl @ oegb.at