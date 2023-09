„Die Presse“ präsentiert Imagekampagne mit Interpretationsspielraum

Wien (OTS) - Seit 175 Jahren steht die Tageszeitung „Die Presse“ für erstklassigen Journalismus und kompromisslose Qualität. Anlässlich des Geburtstagsjahrs wird diese Identität mit einer neu lancierten Imagekampagne neu interpretiert.

Die Kampagne zeigt die Beständigkeit der „Presse“ in einem zeitgenössischen Kontext, ohne zu versuchen, mehr zu erzählen, als es die Produkte der „Presse“ ohnehin jeden einzelnen Tag tun. Ziel ist es, in einer von Nachrichtenzyklen und Informationsüberflutung geprägten Welt Aufmerksamkeit zu erzielen und die Schönheiten des Alltags in den Vordergrund zu stellen – in dem „Die Presse“ ihren Leser:innen eine tägliche Begleiterin sein möchte.



Die Sperrigkeit der Ästhetik und der exklusive Stil sind keinen reinen Design-Entscheidungen; sie spiegeln die Werte und das Erbe der „Presse“ wider. Ein zentrales Element der neuen Kampagne ist

die Kraft der Wiederholung. Diese dient nicht nur als stilistisches Mittel, sondern auch als Symbol für Beständigkeit, Rhythmus und Verlässlichkeit – Werte, die in der DNA von „Die Presse“ tief

verankert sind. Durch die stetige Präsentation in verschiedenen Nuancen und Kontexten schafft die Kampagne nicht nur einen unverwechselbaren Wiedererkennungswert, sondern verankert die

Marke fest im Bewusstsein des Publikums und funktioniert dabei altersunabhängig für die diversen Zielgruppen der „Presse“, die sich durch ein hohes Bildungsniveau und hohe Kaufkraft auszeichnen.



In den verschiedenen Linien der Kampagne rückt „Die Presse“ ihr wichtige Themen wie Politik, Wirtschaft, Kultur und Lifestyle in ein neues Licht. Die Form der Darstellung bricht mit traditionellen Konventionen und fordert die Zusehenden heraus, die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung neu zu bewerten. Es bleibt offen, ob die gezeigten Szenen Leser:innen, Mitarbeiter:innen oder Personen aus der Berichterstattung der „Presse“ zeigen. Diese Ambiguität lädt zur Interpretation ein und spiegelt den facettenreichen Charakter der Zeitung und ihrer vielschichtigen Themenwelten wider.

Immer mittransportiert wird die vielfältige Produktlandschaft der „Presse“, die über die Produktion der täglichen Zeitung und des digitalen Auftritts weit hinausgeht und kontinuierlich weiterentwickelt wird.



Die Kampagne wurde in enger Zusammenarbeit zwischen einem interdisziplinären Team von „Die Presse“ und Ortner etc. entwickelt, einer renommierten, international ausgezeichneten österreichischen Designagentur. Unter der kreativen Führung von Wolfgang Ortner hat Ortner etc. Expertise in die strategische Konzeption und Produktion der Kampagne eingebracht, und dabei zeitgenössischen Tendenzen und zeitlose Ästhetik balanciert.



Sarah Weishäupl, die neben ihrer Funktion als Head of Product Management bei „Die Presse” seit 2023 auch die Verantwortung für die Erscheinung der Marke „Die Presse“ trägt dazu: „Zu Beginn war klar, dass wir uns nach außen so mutig präsentieren wollen, wie wir intern agieren. Das Team um Wolfgang Ortner hat uns gefordert und unterstützt, eine Kampagne entstehen zu lassen, die das nach außen trägt und 'Die Presse' dem Publikum so präsentiert, wie wir sie intern tagtäglich gestalten wollen: Ihrer Zeit voraus.“

Wolfgang Ortner beschreibt den Prozess so: „Eine extrem wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Team der „Presse“, unglaublich aufschlussreiche und ergebnisorientierte Face-to-face Gespräche mit der Chefredaktion und der Geschäftsführung und ein Vertrauensvorschuss welchen wir als konzipierende, gestaltende und ausführende Agentur selten zuvor erhalten haben, haben es möglich gemacht, in einem straffen Zeitplan diese außerordentliche Kampagne zu gestalten."

Chefredakteur Florian Asamer zur neuen Kampagne: „'Die Presse' steht tagtäglich über ihre vielen Produkten im engen Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern zu den zentralen Themen unserer Zeit. Umso wichtiger ist es mir, mit der neuen Kampagne Lebensgefühl und Stil der 'Presse' als Medienmarke abseits harter Themen zu vermitteln. Die von Ortner etc. erarbeiten Sujets und Spots geben die 'Presse'-Welt ohne Worte perfekt wieder.”

Herwig Langanger, Vorstand der Styria Media Group und Vorsitzender der Geschäftsführung „Die Presse“, hält abschließend fest: „Medienunternehmen operieren aktuell in einem Umfeld, das sie vor große Herausforderungen stellt und von ihnen Anpassungsfähigkeit verlangt. 'Die Presse' entwickelt sich bereits seit Jahren entlang einer klaren strategischen Ausrichtung weiter. Im Zentrum aller Maßnahmen steht dabei unverändert immer der Qualitätsjournalismus. Genau das spiegelt sich auch in der neuen Kampagne wider: sie symbolisiert die Weiterentwicklung und Modernisierung unseres Markenauftrittes, stellt aber unser Kerngeschäft in den Mittelpunkt.“

Erste Eindrücke der Kampagne wurden bereits im Juli beim Fest zum 175. Geburtstag von „Die Presse“ einem exklusiven Kreis von Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Politik und weiteren Freund:innen der „Presse“ präsentiert. In Folge des großen Zuspruchs wird die Kampagne nun die Zielgruppen der „Presse“ in den Kanälen TV, Radio, Print, Online und Social Media erreichen.

Über Ortner etc.

Ortner etc. ist eine international ausgezeichnete, österreichische Designagentur. 2015 als OrtnerSchinko gegründet und seit 2021 von Wolfgang Ortner als Creative Director und Geschäftsführer geleitet, spezialisiert sich das Unternehmen auf die strategische Konzeption von Unternehmen, Institutionen und Kulturbetrieben, einer klar und radikal definierten gestalterischen Stilistik, der Entwicklung von Kampagnen und der Produktion dessen. Stilistisch balanciert zwischen zeitgenössischen Tendenzen und zeitloser Ästhetik überrascht das Büro stetig mit unerwarteten Elementen und zeigt sich verantwortlich für national und international hochkarätige Kund:innen in multiplen Branchen, sowie Talks, Ausstellungen, unterrichtenden Tätigkeiten und Konferenzen.

Team „Die Presse“ Kampagnenentwicklung 2023:

CD, AD, Strategie, Produktion: Ortner etc.

Beteiligte Personen und Projektpartner:innen: Wolfgang Ortner, Sigi Mayer, Clemens Niel, Christoph Maleh, Eric Asamoah, Mot Suwat, Kristina Keser, Emanuel Cosarba.



Werbespots:

DP_Mockup_Image01 und 02: Mockups von Werbeflächen

Ab. https://youtu.be/fDfpyBKWPNw

Vor. https://youtu.be/KcfJX9fLKPU

Wahl. https://youtu.be/MZFMF3Vzb84

Ode. https://youtu.be/geXYuzcF8_I

Mockup Bilder im Anhang



