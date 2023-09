FPÖ-Krauss: Verbot von Frühsexualisierung unserer Kinder ist das Gebot der Stunde

Kinder sollen Kinder sein und nicht mit Transgender-Propaganda zugemüllt werden

Wien (OTS) - Anlässlich der geplanten Abhaltung einer Drag-Queen-Lesung für Kinder ab 4 Jahren in der Sargfabrik in Penzing erneuert der Wiener FPÖ-Klubchef, LAbg. Maximilian Krauss, die FPÖ-Forderung nach einem Verbot solcher Veranstaltungen. „Es ist unfassbar, dass derartige Sexualisierungspropaganda für Kinder durch die Stadt subventioniert wird. Viele Eltern sind zu Recht empört. Diese Indoktrinierung und Frühsexualisierung von Kindern muss sofort gestoppt werden. Kindergarten- und Volksschulkinder bereits in diesen jungen Jahren mit Sexualität zu konfrontieren ist absolut unnotwendig und entbehrlich! Wir müssen Kinder Kinder sein und sie in der Pubertät ihre Sexualität selbst entdecken lassen.“

Gerade nach dem Fall Teichtmeister mahnt Krauss einmal mehr ein, dass der Kinderschutz in Österreich völlig im Argen liegt und fordert eine Strafrechtsreform. „In unserem Strafgesetzbuch fehlen auf der einen Seite ein Frühsexualisierungsverbot von Kindern und härtere Strafen für den Kinder-Missbrauch und seine Darstellungen. Hier muss endlich etwas passieren.“



