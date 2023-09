AVISO: IGP Dialog am 27. September: "Operation gelungen, Bauer tot"

Wien (OTS) - Neue Schaderreger bedrohen die Kulturen, Preisdruck und gesellschaftliche Anforderungen steigen an, während der Betriebsmitteleinsatz reduziert werden soll. Können die landwirtschaftlichen Betriebe in diesem Spannungsfeld noch effizient produzieren und wirtschaftlich überleben? Dieser Frage geht der 11. IGP Dialog nach.

Wir beleuchten gemeinsam mit Vertretern von Politik, Wissenschaft, Landwirtschaft und Handel die Folgen der EU-Agrarpolitik und suchen Antworten auf die Fragen: Lassen sich die Vorgaben der Sustainable Use Regulation der EU-Kommission (SUR) in der Praxis umsetzen, ohne dass Effizienz verloren geht? Wie nachhaltig sind der Green Deal und seine Einzelstrategien tatsächlich? Und was brauchen die Betriebe, um wettbewerbsfähig zu bleiben?

Die IGP blickt im Rahmen der Veranstaltung zurück auf zehn IGP Dialoge und beleuchtet, wie sich Landwirtschaft und Agrardiskurs gewandelt haben. Das Jubiläum nehmen wir zudem zum Anlass, um mit dem 11. IGP Dialog ein neues Kapitel aufzuschlagen: kontroverser, pointierter und interaktiver, aber dennoch lösungsorientiert. Denn es geht um die Zukunft der Landwirtschaft!

11. IGP Dialog

Operation gelungen, Bauer tot:

»Können Bauern zwischen EU-Verbotspolitik und Preisdruck noch bestehen?«

27. September 2023, 18 Uhr

Sky Lounge in der RBI, Am Stadtpark 9, 1030 Wien oder online

Grußworte zum Jubiläum:

DI Josef Pröll, Leipnik Lundenburger Invest Beteiligungs AG

Keynote Speaker:

Prof. em. Dr. Dr. h. c. Harald von Witzke, Thaer Forum für Agrikultur (TFFA) e. V.

Weiters diskutieren:

Dr. Marlies Gruber, forum. ernährung heute

DI Ernst Karpfinger, Die Rübenbauern

DI Thomas Resl, M.Sc., agrarconsultants

Es moderiert:

Ursula Riegler, Ursula Riegler Consulting e.U.

Anmeldung via Mail an igp@khpartner.at

Aktuelle Infos finden Sie auf der Website der IGP.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Oberbichler

Pressestelle der IGP

mo @ khpartner.at

+43 660 5068 451